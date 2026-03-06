El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
L’actual coordinador de l'àrea de futbol del FC Barcelona és ambaixador de la Vertical Montserrat i explica que hi anava sempre abans i després de cada temporada
Bojan Krkić, un dels talents precoços que ha donat el Barça, manté un llarg i estret vincle amb Montserrat. L’exfutbolista català i actual coordinador de l'àrea de futbol del FC Barcelona és l’ambaixador de l’edició d’enguany de la singular, dura i solidària cursa Vertical Montserrat, que s’ha presentat aquest divendres i que tindrà lloc el dissabte 16 de maig.
Però la seva relació amb el santuari s’estén al llarg de la seva vida. Així ho ha expressat ell mateix en l’acte de presentació, quan ha emfatitzat el valor que per a ell suposa Montserrat, amb qui hi acostumava a anar amb la família sovint «i, com a jugador, hi anava abans i després de la temporada».
De fet, a les seves xarxes socials encara s’hi poden trobar missatges, de quan era jugador en actiu en els quals mostrava amb una fotografia el seu pas per Montserrat. Per exemple, al seu compte de X el 2016, deia amb una fotografia seva amb el santuari de fons: «I en acabar cada temporada, visita a Montserrat: reflexionar i donar gràcies a la Moreneta en un marc molt especial».
De fet, en entrevistes a mitjans deia que acostumaven a anar plegats a resar amb la família i a cantar El Virolai.
El juny del 2016, quan Bojan era davanter de l’Stoke City anglès, va visitar el monestir de Montserrat i va conèixer els integrants de l'Escolania, amb qui va conversar durant un parell d'hores i es va acabar fent una foto de grup.
Durant l'estada a les instal·lacions, el jugador de Linyola va estar acompanyat per qui llavors era el prefecte, el Pare Sergi d'Assís Gelpí, i va escoltar el Salve Regina i el Virolai.
En la presentació de l’edició d’enguany de la Vertical Montserrat s’ha mostrat molt agraït per haver-ne estat escollit ambaixador i «poder donar visibilitat a iniciatives que treballen per a la infància».
Subscriu-te per seguir llegint
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima