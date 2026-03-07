Consellera d’Igualtat i Feminisme a Súria: «Les nostres àvies van lluitar per un futur millor, i ara ens toca agafar aquest fil de la memòria»
Eva Menor va reflexionar sobre la importància de recordar el passat per «fer entendre que el feminisme no és una lluita del passat, sinó una eina imprescindible»
En l’acte celebrat ahir a Súria hi va haver una àmplia representació institucional encapçalada per l’alcalde, Albert Coberó; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; i la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor. A més de la taula rodona, durant la jornada es va llegir el manifest del 8 de març i l’artista cardonina Elena Ribera va versionar diverses cançons.
Durant la seva intervenció, la consellera va subratllar la necessitat de mantenir viva la memòria per «entendre d’on venim, on som i, sobretot, reforçar el nostre compromís amb la igualtat del futur». Menor va assenyalar que és fonamental recordar aquestes històries que «han estat invisibilitzades». També va fer referència al 50è aniversari de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona: «Van ser dones molt valentes que es van organitzar, van obrir espais de llibertat i van fer sentir la seva veu. Van lluitar pel nostre present, que encara reflecteix la desigualtat estructural que persisteix».
La consellera va posar el focus en les generacions més joves: «Els drets que avui semblen naturals són el resultat de moltes lluites. La igualtat és un camí que cal continuar recorrent». Menor va advertir que cap dret es pot donar per aconseguit i que «el repte d’avui és fer entendre que el feminisme no és una lluita del passat, sinó una eina imprescindible». «Les nostres àvies van lluitar per un futur millor, i ara ens toca a nosaltres agafar aquest fil de la memòria», va concloure.
En declaracions posteriors a Regió7, la consellera va remarcar la importància de celebrar actes descentralitzats: «Hem de ser presents a tot el territori». També va destacar la necessitat de recordar el testimoni de les dones del passat, que han quedat «invisibilitzades al llarg de la història», i que poden ser «referents per a les noves generacions». Recuperar la memòria de les dones republicanes evidencia, segons Menor, que els drets «mai estan del tot garantits». Sobre l’augment dels discursos d’odi i l’allunyament dels joves del feminisme, va afirmar que cal «aplicar el feminisme des de la lògica de recursos i de política pública» i «treballar la coeducació des de la infància amb perspectiva de gènere».
Per la seva banda, l’alcalde Albert Coberó va mostrar-se satisfet de veure la sala plena: «El 8 de març és una jornada de commemoració, però també de reflexió. És un dia per recordar el camí recorregut per tantes dones que han lluitat per drets que avui considerem bàsics». Coberó va posar en relleu els perills dels discursos d’ultradreta, que neguen, per exemple, la violència masclista. Tot i les competències municipals limitades, va destacar la «capacitat de reacció directa sobre la vida de les persones».
En la seva intervenció, Elia Tortolero va posar el focus en el moment actual: «Ens trobem en un període històric complex, marcat per tensions socials, incerteses i discursos que pretenen simplificar realitats profundes». La delegada del Govern va subratllar que és més necessari que mai «preservar els valors democràtics» i que «la defensa dels drets de les dones forma part inseparable d’aquesta tasca col·lectiva».
