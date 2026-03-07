La CUP de Santpedor porta la protesta pels fets del darrer ple al carrer
Un centenar de persones es queixen davant la seu de la Policia Local per la detenció de l'exregidor Aniol Vila arran dels incidents el dia que va prendre l'acta de regidor un membre d'Aliança Catalana
Més d'un centenar de persones s’han concentrat aquest matí de dissabte a la plaça Gran U d’Octubre de Santpedor per protestar contra l’entrada del regidor Jordi Soteras a l’Ajuntament com a no adscrit, però havent fet públic que el seu compromís és amb Aliança Catalana. Soteras formava part d'una llista independent que es va presentar a l'empara de Junts. Els manifestants, agrupats sota la plataforma veïnal Santpedor Antifeixista, s'han concentrat a la plaça amb pancartes i missatges de rebuig, denunciant el que consideren una manca de legitimitat política. Al mateix temps protestaven per l'actuació de la policial, la local i els Mossos d'esquadra, el dia del ple, a l'interior de la sala, quan van protestar en el moment que Soteras havia de prendre càrrec. Els mossos van acabar detenint uns dels cupaires, Aniol Vila. "S'han trepitjat els nostres drets", "la policia protegeix els racistes" clamen davant l'edifici de la policia local.
Jordi Vila, membre de la plataforma i pare del detingut al ple, ha explicat que la protesta respon al fet que Soteras es va presentar per un partit i ara milita en un altre, una situació que consideren contrària a la voluntat expressada a les urnes. En la mateixa línia, Rosa Moles, veïna i també suportadora de la plataforma, ha afirmat que “el poble no va votar Aliança Catalana”, reclamant que l'entrada de Soteras no és legítima.
La concentració de Santpedor denuncia la repressió viscuda al ple del 8 de febrer i fan una crida a la població a sumar-se a la concentració de suport de dimecres vinent davant dels jutjats de Manresa mentre es jutgi oralment l'Aniol Vila.
