El Govern revela inversions a Súria, Sallent, Castellbell i Fonollosa condicionades pel pressupost
La delegada, Elia Tortolero, recorda la necessitat de desbloquejar "transformacions que permetin millorar la qualitat de vida de la població"
"L’habitatge, els drets socials, l’educació i la mobilitat" són els àmbits que més clarament es beneficiarien a la Catalunya central si la proposta de pressupostos per al país fos aprovada, en opinió de la delegada del Govern en aquest territori, Elia Tortolero.
La previsió de l'Executiu de Salvador Illa és destinar a la regió 142,8 milions d'euros, o sigui, un 25% més que el 2023. La nova seu de la Generalitat a Manresa, la carretera C-16 i l'Hospital de Berga acaparen les partides que més van cridar l'atenció quan es va formalitzar l'anunci, a finals del mes passat.
Amb tot, hi ha altres parcel·les d'interès, apunta la delegada. Per exemple, la previsió de "fins a 600.000 euros per atendre el projecte d’asfaltatge de diversos carrers de Sallent". Igualment són "remarcables", en paraules de Tortolero, partides sobre esports, com "els 360.000 euros per a la reforma dels vestuaris de la Zona Esportiva Municipal de Castellbell i el Vilar o els 450.000 euros per al canvi de gespa del camp de futbol de Santpedor".
També "els 300.000 euros per a les millores estructurals al pont d’accés al polígon industrial La Pobla, i els 280.000 euros per a la construcció del pàrquing provisional de la biblioteca, tots dos a Súria", detalla.
O, a Fonollosa, "299.578 euros per a la reordenació del nucli de Fals i la definició d’un nou espai públic d’ús comunitari" i 603.936 euros més "per rehabilitar i ampliar l'Escola Agrupació Sant Jordi", especifica.
Segons la delegada, els pressupostos "representen un pas necessari per dotar Catalunya dels recursos que exigeix el moment actual". I afegeix: "Amb una xifra rècord de 49.162 milions d’euros (amb un increment de més de 9.000 milions d’euros, un 22,8% respecte als darrers comptes aprovats), el Govern planteja uns pressupostos ambiciosos que posen el focus en les necessitats reals de la ciutadania".
Tortolero assenyala que dos de cada tres euros "es destinarien directament als serveis públics", amb l'objectiu de "reforçar àmbits essencials com la salut, l’educació, la seguretat o el transport, i incorporant una inversió històrica en polítiques d’habitatge de 1.900 milions d’euros".
"No es tracta només d’administrar recursos -indica-, sinó d’impulsar transformacions que permetin millorar la qualitat de vida de la població i afrontar amb garanties els reptes socials i econòmics del país".
L’aprovació dels pressupostos és "una qüestió d’estabilitat institucional i de responsabilitat política", subratlla de representant del Govern a la regió central. A parer seu, "Catalunya necessita uns comptes que permetin planificar, consolidar serveis i generar prosperitat, i que donin seguretat tant a la ciutadania com al teixit econòmic".
Des del seu punt de vista, "l’acord de 86 mesures amb sindicats i patronals, així com l’entesa amb els Comuns, evidencien que hi ha marge per construir consensos". Per això, el Govern apel·la a la responsabilitat dels grups parlamentaris. No en va, Illa explícitament ha "estès la mà" a Esquerra Republicana de Catalunya per culminar el procés.
