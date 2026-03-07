La Guerra Civil a Súria: una miliciana, una mestra i la filla d’un represaliat assassinat
Nieves Barredo, Carme Romeu i Teresa Sivila van ser les protagonistes de la taula rodona celebrada ahir amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica femenina en el marc del Dia Internacional de la Dona
Tres dones de Súria: tres històries de guerra. Amb aquest títol es va celebrar ahir a Súria un acte en el marc del Dia Internacional de les Dones. L’eix central de la jornada va ser una taula rodona amb Magda Esquius, mestra, psicopedagoga i autora del llibre Albor. La veu dels nens i nenes de Súria en el temps de la guerra; Joaquim Aloy, historiador i creador de Memoria.cat; i Miguel Gómez, historiador. L’objectiu de la trobada era recuperar i reivindicar la memòria de les dones que van patir la Guerra Civil. «Volem homenatjar aquestes tres dones que representen moltes altres», va assenyalar Aloy a l’inici de la seva intervenció. En aquest sentit, el creador de Memoria.cat va destacar el «gran paper que van tenir durant la República i la Guerra Civil» i com el franquisme les va «invisibilitzar i castigar al màxim».
Nieves Barredo Salvador - Miliciana
Tot apunta que Nieves Barredo Salvador va néixer a Mansilla de las Mulas, a Lleó. Casada amb Valentín Sánchez Morán, quan va esclatar la Guerra Civil, tots dos residien a Súria: ell treballava a les mines i ella al sector tèxtil. Ambdós eren membres del PSUC i de la UGT i es van allistar a la columna del Barrio (PSUC), liderada per Manuel Trueba. Se sap que el marit s’hi va incorporar el 24 de juliol de 1936, de manera que és probable que Barredo marxés al front aquell mateix dia. A Súria, aquestes dues organitzacions van promoure la formació de grups de milicians destinats al front d’Aragó. Dels 16 voluntaris que es van dirigir a Tardienta (Osca), Barredo va ser l’única dona. Segons consta, durant el gener de 1937 la miliciana es trobava de permís i, probablement, ja no va tornar al front. En canvi, el marit va ser empresonat fins al 1942.
La taula rodona es va iniciar amb la història de la miliciana Nieves Barredo Salvador, presentada per Miguel Gómez. L’historiador va explicar que, tot i que probablement era originària de la província de Lleó, Barredo va acabar establint-se a Súria. Tant ella com el seu marit eren membres del PSUC i de la UGT. «A Súria hi havia força presència del PSUC, impulsat principalment per Manuel Trueba», va assenyalar. Amb l’esclat de la guerra, «hi havia molt fervor popular» i la parella es va allistar a la columna del Barrio per dirigir-se a Tardienta (Osca). Barredo va abandonar el front el gener de 1937. «A Catalunya hi va haver aproximadament unes 1.500 milicianes. No totes feien tasques auxiliars: moltes van participar en combats amb armes. Eren dones extremadament polititzades, que sabien el que feien i hi creien; no hi anaven enganyades», va concloure Gómez.
Carme Romeu Torre - Mestra i inspectora escolar
Carme Romeu Torre va ser una mestra i inspectora escolar nascuda el 1895 a Llorenç del Penedès. Amb només divuit anys ja havia iniciat la seva trajectòria professional com a mestra, exercint en diversos pobles de la província de Tarragona fins que, el 1929, va ser destinada a Vallmanya, a Pinós, on va romandre quatre anys. En aquest període, Romeu va destacar per la seva activitat i el seu compromís amb la renovació pedagògica, així com per la seva sensibilitat envers les reivindicacions educatives i feministes. Posteriorment, es va traslladar a Sant Joan de Vilatorrada i, l’any 1937, va ser nomenada inspectora escolar encarregada de la zona de Súria i els municipis del voltant. Entre els fets més remarcables, cal esmentar la participació en un festival escolar organitzat amb l’objectiu de donar suport moral a l’exèrcit republicà.
Tot seguit va intervenir Magda Esquius, que va posar llum a la història de la mestra i inspectora Carme Romeu Torre. A partir de la seva recerca sobre la revista Albor, Esquius va detectar que alguns alumnes de Súria mencionaven la mestra en els seus textos. A partir d’aquí va començar a estirar el fil i va descobrir l’impacte que Romeu havia tingut al municipi i el seu activisme, especialment en l’àmbit educatiu. Entre els episodis destacats, hi ha la seva participació en un festival escolar de suport a l’exèrcit popular, en el qual van prendre part tots els alumnes de Súria. Un dels poemes que s’hi van recitar el va llegir, precisament, la mare d’Esquius. Romeu va ser empresonada a Manresa durant la guerra i posteriorment apartada del cos de mestres, fet que la va condemnar a «una vida molt precària». No va ser fins als 81 anys que va rebre una notificació en què se li reconeixien els drets.
Teresa Sivila i Rovira - Filla d’un pres assassinat
Teresa Sivila i Rovira va néixer el 28 d’octubre de 1920 a Súria i hi va morir el 4 d’abril de 2010. Era filla de Maurici Sivila i Alsina, treballador d’una fàbrica de Valls de Torroella i delegat sindical de la CNT, un home antifeixista i compromès amb la República. El seu pare va ser un dels vuit presos assassinats per guàrdies civils i falangistes el 9 de febrer de 1939, a la carretera de Can Maçana. Els fets es van produir després que els haguessin detingut i empresonat primer a Súria i, posteriorment, a Manresa, on les famílies els portaven menjar fins al dia que van deixar de tenir-ne notícies. Teresa Sivila va escriure un breu diari sobre els dies immediatament posteriors a l’entrada de les tropes franquistes a Valls de Torroella. Va conservar aquelles pàgines en privat fins a la seva mort, i no van ser descobertes fins més tard pels seus fills.
Per tancar la taula rodona, es va posar el focus en Teresa Sivila i Rovira, filla de Maurici Sivila i Alsina, un dels vuit presos assassinats per guàrdies civils i falangistes el 9 de febrer de 1939, a la carretera de Can Maçana. «Fins al 15 de març les famílies no en van saber res», va explicar Aloy. Teresa Sivila va escriure un dietari sobre aquells fets i sobre l’entrada de les tropes franquistes. «No només va perdre el pare: també va perdre la feina i la casa», va afegir l’historiador. Sivila mai no va parlar d’aquest escrit; van ser els seus fills qui el van descobrir després de la seva mort.
Amb les morts que va ocasionar la guerra, moltes dones van haver de tirar endavant la família totes soles, per això, recordar-les és «un acte de justícia i de responsabilitat col·lectiva», deia contundent Aloy. Les tres dones que ahir van ser protagonistes a Súria «van pagar un preu altíssim pels seus valors». En aquest sentit, l’historiador va remarcar la necessitat de tenir presents aquestes històries per combatre la banalització del franquisme especialment entre els joves: «Hem d’actuar davant la ignorància».
