Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
Els Mossos també denuncien els dos homes per excés de pes del vehicle, on duien més de tres tones de cable
Regió7 / ACN
Castellbell i el Vilar
Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor i l'acompanyant d'un camió com a presumptes autors d'un delicte de furt de cable de coure. El vehicle va fer cas omís de les indicacions d'aturar-se en un control policial a la C-16, a Castellbell i el Vilar.. Finalment, els agents van aturar el vehicle i van comprovar que duia 3.235 quilos de cable de telecomunicacions mal tallat. La policia també ha denunciat els ocupants del camió per excés de pes del vehicle.
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana