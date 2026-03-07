Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt

Els Mossos també denuncien els dos homes per excés de pes del vehicle, on duien més de tres tones de cable

El cable de telecomunicacions interceptat pels Mossos d'Esquadra dins un camió a la C-16.

El cable de telecomunicacions interceptat pels Mossos d'Esquadra dins un camió a la C-16. / Mossos d'Esquadra

Regió7 / ACN

Castellbell i el Vilar

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor i l'acompanyant d'un camió com a presumptes autors d'un delicte de furt de cable de coure. El vehicle va fer cas omís de les indicacions d'aturar-se en un control policial a la C-16, a Castellbell i el Vilar.. Finalment, els agents van aturar el vehicle i van comprovar que duia 3.235 quilos de cable de telecomunicacions mal tallat. La policia també ha denunciat els ocupants del camió per excés de pes del vehicle.

