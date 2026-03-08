El Col·legi d'Arquitectes a la Catalunya central mostra en un vídeo projectes de les seves professionals coincidint amb el 8M
En el marc de la setmana del Dia Internacional de les Dones, un vídeo coral de la Demarcació de les Comarques centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya posa en relleu el paper de dones arquitectes des de diferents àmbits de treball. "Diferents experiències professionals en el món de l'arquitectura, mirades i experiències del territori, reflectint la pluralitat de veus, camins professionals i especialitats que conviuen dins la professió", indiquen les mateixes protagonistes, però totes amb veu de dona, "Mirades femenines: diverses, trajectòries diferents i una mateixa vocació", és que el col·lectiu ha volgut mostrar en el vídeo.
És el testimoni de diferents professionals de la Catalunya central, com a Carla Dinarés i Carlota Mateu, que comparteixen el projecte Matriu, o la urbanista Gisela Soler. Algunes de les intervencions se centren en aspectes més socials, com Aina Alcubierre, d'altres parlen des del punt de vista del docent (Mireia Baurier), que proposa als alumnes "transformar i canviar" l'entorn a través de l'arquitectura, algunes que parlen de la rehabilitació d'espais i edificis (Eva Subirana) o algunes que tenen l'interès per veure "com ens organitzem", com Anna Reguant, entre molts altres punts de vista.
"Des de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya volem compartir aquesta diversitat de mirades que també construeixen l’arquitectura", ha explicat la seva presidenta, Claudina Relat.
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant