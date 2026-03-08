Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Col·legi d'Arquitectes a la Catalunya central mostra en un vídeo projectes de les seves professionals coincidint amb el 8M

MIRADES. Com entens l'arquitectura? #SocArquitectA / COAC Arquitectos

En el marc de la setmana del Dia Internacional de les Dones, un vídeo coral de la Demarcació de les Comarques centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya posa en relleu el paper de dones arquitectes des de diferents àmbits de treball. "Diferents experiències professionals en el món de l'arquitectura, mirades i experiències del territori, reflectint la pluralitat de veus, camins professionals i especialitats que conviuen dins la professió", indiquen les mateixes protagonistes, però totes amb veu de dona, "Mirades femenines: diverses, trajectòries diferents i una mateixa vocació", és que el col·lectiu ha volgut mostrar en el vídeo.

És el testimoni de diferents professionals de la Catalunya central, com a Carla Dinarés i Carlota Mateu, que comparteixen el projecte Matriu, o la urbanista Gisela Soler. Algunes de les intervencions se centren en aspectes més socials, com Aina Alcubierre, d'altres parlen des del punt de vista del docent (Mireia Baurier), que proposa als alumnes "transformar i canviar" l'entorn a través de l'arquitectura, algunes que parlen de la rehabilitació d'espais i edificis (Eva Subirana) o algunes que tenen l'interès per veure "com ens organitzem", com Anna Reguant, entre molts altres punts de vista.

Notícies relacionades

"Des de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya volem compartir aquesta diversitat de mirades que també construeixen l’arquitectura", ha explicat la seva presidenta, Claudina Relat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  2. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  3. Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
  4. El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
  5. La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
  6. Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
  7. Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
  8. Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant

La Fira del Trumfo i la Tòfona i la Festa del Vi de Solsona assoleixen el seu format ideal

La Fira del Trumfo i la Tòfona i la Festa del Vi de Solsona assoleixen el seu format ideal

Localitzat el cadàver de l’home que es buscava des de fa tres dies al riu Mogent de Llinars del Vallès

Localitzat el cadàver de l’home que es buscava des de fa tres dies al riu Mogent de Llinars del Vallès

Sara Schiavone, especialista en turisme i esdeveniments italiana: «Barcelona té el poder de ser una ciutat nova cada dia»

Sara Schiavone, especialista en turisme i esdeveniments italiana: «Barcelona té el poder de ser una ciutat nova cada dia»

La història darrere els tirs lliures amb l'esquerra de Retin Obasohan

La història darrere els tirs lliures amb l'esquerra de Retin Obasohan

El Col·legi d'Arquitectes a la Catalunya central mostra en un vídeo projectes de les seves professionals coincidint amb el 8M

El Col·legi d'Arquitectes a la Catalunya central mostra en un vídeo projectes de les seves professionals coincidint amb el 8M

MIRADES. Com entens l'arquitectura? #SocArquitectA

MIRADES. Com entens l'arquitectura? #SocArquitectA

Sant Vicenç fa front a la pluja per complir amb la tradició dels Tres Tombs

Sant Vicenç fa front a la pluja per complir amb la tradició dels Tres Tombs

Festa de Sant Antoni de Sant Vicenç de Castellet

Festa de Sant Antoni de Sant Vicenç de Castellet
Tracking Pixel Contents