Denuncien una empresa de Balsareny per un abocament d’aigües residuals a un torrent

Vessament a Balsareny / Mossos d'Esquadra

Núria León

Els Mossos d’Esquadra han denunciat una empresa de productes d’alimentació de Balsareny per un vessament d’aigües residuals en grans quantitats cap a un torrent del municipi.

Els fets els va detectar un agent del cos fora de servei, que va observar l’abocament i ho va comunicar. Arran d’aquest avís, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos va comprovar els vessaments.

Després de la inspecció, els agents han denunciat l’empresa davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’organisme responsable de la gestió i el control dels recursos hídrics a Catalunya.

Denuncien una empresa de Balsareny per un abocament d’aigües residuals a un torrent

