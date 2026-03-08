Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Entrevista | Judit Guerrero Mecànica

"Em veig treballant en un taller mecànic per a tota la vida"

La Judit Guerrero va estudiar per fer-se mecànica seguint les passes del seu germà i gràcies a aquesta decisió ha descobert la seva gran passió

Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats

Judit Guerrero al taller Automajor de Castellgalí, on treballa

Judit Guerrero al taller Automajor de Castellgalí, on treballa / Marta Pich

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Castellgalí

La Judit Guerrero (20 anys, Castellgalí) és l'única noia d'Automajor, el taller mecànic del municipi bagenc on treballa. Allà, entre cotxes i eines, hi passa vuit hores cada dia. I tot i que a vegades alguns clients se sorprenen en veure que és una noia jove qui els fa la revisió, té clar que vol passar tota la vida exercint de mecànica.

Com has acabat treballant en aquest sector?

Seguint les passes del meu germà. Vaig començar el batxillerat i com que no em va agradar, el vaig deixar. Al meu germà li havia passat el mateix i tot seguit va començar un cicle formatiu de grau mitjà de mecànica. Quan m'explicava el que feia, veia que m'agradava molt i quan em vaig trobar en aquesta mateixa situació també vaig decidir apuntar-m'hi. Jo solia treure males notes, però, quan vaig trobar el sector que realment m'interessava, això va canviar.

De seguida vas començar a treballar al taller.

Durant el grau mitjà vaig fer les pràctiques al taller Automajor de Castellgalí i finalment em van agafar. Només he estat en un taller i aquí m'he quedat.

Com es viu el fet de ser l'única dona?

Pel que fa als altres treballadors, ho visc amb total normalitat. Soc una més. Ara, hi ha clients que se sorprenen quan soc jo qui els fa la revisió del cotxe. Es pensen que estic a l'oficina, no al taller. Alguns, fins i tot, m'han arribat a preguntar si realment m'agrada aquesta feina. Això sí, a qui més els impacta que sigui una dona és a la gent gran.

Com et veus de cara al futur?

Notícies relacionades

La meva previsió és quedar-me treballant al taller on estic, perquè és el que m'agrada. Si mai em veig obligada a canviar, tinc clar que vull continuar estant en tallers mecànics. M'hi veig tota la vida.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  2. Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
  3. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  4. El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
  5. La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
  6. Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
  7. Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
  8. El Papa visitarà Montserrat el 10 de juny abans d’oficiar una missa a la Sagrada Família

Denuncien una empresa de Balsareny per un abocament d’aigües residuals a un torrent

Denuncien una empresa de Balsareny per un abocament d’aigües residuals a un torrent

Noruega investiga una forta explosió davant de l’ambaixada dels EUA, sense ferits

Noruega investiga una forta explosió davant de l’ambaixada dels EUA, sense ferits

Renfe no aconsegueix reobrir el trànsit de trens de la línia RL4 de Manresa a Lleida

Renfe no aconsegueix reobrir el trànsit de trens de la línia RL4 de Manresa a Lleida

Quan la Cerdanya va ser Mallorca

Quan la Cerdanya va ser Mallorca

Eva Menor: «A les dones no se’ls ha de prohibir res; cal generar les condicions perquè tinguin llibertat per a tot»

Eva Menor: «A les dones no se’ls ha de prohibir res; cal generar les condicions perquè tinguin llibertat per a tot»

Katherine Urbina (35 anys, Igualada), instal·ladaora de fibra òptica: "Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien"

Katherine Urbina (35 anys, Igualada), instal·ladaora de fibra òptica: "Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien"

L’Iran elegeix el successor de Khamenei, però no en revela encara el nom

L’Iran elegeix el successor de Khamenei, però no en revela encara el nom

Judit Guerrero (20 anys, Castellgalí), mecànica: "Em veig treballant en un taller per a tota la vida"

Judit Guerrero (20 anys, Castellgalí), mecànica: "Em veig treballant en un taller per a tota la vida"
Tracking Pixel Contents