Entrevista | Judit Guerrero Mecànica
"Em veig treballant en un taller mecànic per a tota la vida"
La Judit Guerrero va estudiar per fer-se mecànica seguint les passes del seu germà i gràcies a aquesta decisió ha descobert la seva gran passió
Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats
La Judit Guerrero (20 anys, Castellgalí) és l'única noia d'Automajor, el taller mecànic del municipi bagenc on treballa. Allà, entre cotxes i eines, hi passa vuit hores cada dia. I tot i que a vegades alguns clients se sorprenen en veure que és una noia jove qui els fa la revisió, té clar que vol passar tota la vida exercint de mecànica.
Com has acabat treballant en aquest sector?
Seguint les passes del meu germà. Vaig començar el batxillerat i com que no em va agradar, el vaig deixar. Al meu germà li havia passat el mateix i tot seguit va començar un cicle formatiu de grau mitjà de mecànica. Quan m'explicava el que feia, veia que m'agradava molt i quan em vaig trobar en aquesta mateixa situació també vaig decidir apuntar-m'hi. Jo solia treure males notes, però, quan vaig trobar el sector que realment m'interessava, això va canviar.
De seguida vas començar a treballar al taller.
Durant el grau mitjà vaig fer les pràctiques al taller Automajor de Castellgalí i finalment em van agafar. Només he estat en un taller i aquí m'he quedat.
Com es viu el fet de ser l'única dona?
Pel que fa als altres treballadors, ho visc amb total normalitat. Soc una més. Ara, hi ha clients que se sorprenen quan soc jo qui els fa la revisió del cotxe. Es pensen que estic a l'oficina, no al taller. Alguns, fins i tot, m'han arribat a preguntar si realment m'agrada aquesta feina. Això sí, a qui més els impacta que sigui una dona és a la gent gran.
Com et veus de cara al futur?
La meva previsió és quedar-me treballant al taller on estic, perquè és el que m'agrada. Si mai em veig obligada a canviar, tinc clar que vull continuar estant en tallers mecànics. M'hi veig tota la vida.
