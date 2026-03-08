Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit lleu en una sortida de via a la C-58 a Castellbell i el Vilar

Un vehicle ha sortit de la via aquest disabte a la nit a la carretera C-58, a l’altura del terme municipal de Castellbell i el Vilar. L’avís de l’accident s’ha rebut a les 21.21 hores.

Al cotxe hi viatjaven dues persones i, a conseqüència del sinistre, una d’elles ha resultat ferida lleu. El vehicle ha anat a parar al talús del voral de la carretera.

La persona ferida ha estat traslladada a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per rebre atenció mèdica.

Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat.

