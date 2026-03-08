Un ferit lleu en una sortida de via a la C-58 a Castellbell i el Vilar
El cotxe ha anat a parar a la vora d'un talús
Un vehicle ha sortit de la via aquest disabte a la nit a la carretera C-58, a l’altura del terme municipal de Castellbell i el Vilar. L’avís de l’accident s’ha rebut a les 21.21 hores.
Al cotxe hi viatjaven dues persones i, a conseqüència del sinistre, una d’elles ha resultat ferida lleu. El vehicle ha anat a parar al talús del voral de la carretera.
La persona ferida ha estat traslladada a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per rebre atenció mèdica.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat.
