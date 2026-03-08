Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages apropa peces antigues a la residència El Lledoner

Objectes antics del Museu de la Rectoria Vella desperten records i històries entre els residents

Exposició de peces antigues a la residència / Aj. Sant Fruitós

Ruben Costa

Manresa

La gent gran de la residència El Lledoner han participat aquest passat dimarts en un taller promocionat per l'Ajuntament, amb l'objectiu d'apropar el patrimoni del municipi als equipaments residencials i estimular la memòria dels participants.

Les peces transportades del Museu de la Rectoria Vella com ara: una llançadora, una planxa de carbó, un reposador, antic teler; han sigut un punt de partida per recordar i compartir experiències relacionades amb el món del tèxtil i les tasques domèstiques de la seva època. Els residents han pogut conversar i intercanviar vivències personals vinculats amb aquests elements, fent un moment emotiu i participatiu.

La iniciativa no és nova: el passat mes d’octubre ja es va dur a terme una primera sessió en què els participants van observar i comentar una antiga lletera del mateix museu. Amb aquesta proposta, el consistori vol facilitar que tota la ciutadania, independentment de l’edat o de la seva situació personal, pugui conèixer i gaudir del patrimoni local.

