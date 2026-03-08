Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entrevista | Maria Fochs Instal·ladora de plaques solars

"El que més m'agrada de la meva feina és contemplar els paisatges des de les teulades"

La Maria Fochs és l'única instal·ladora de plaques dona de l'empresa on treballa i, segons explica, el que més l'apassiona de la seva feina és treballar a sobre les teulades i veure el progrés de la seva feina

Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats

Maria Fochs en una teulada amb plaques solars instal·lades

Maria Fochs en una teulada amb plaques solars instal·lades / Oscar Bayona

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

És dona, mare i jove i treballar a metres d'alçada és el seu dia a dia. La Maria Fochs Serrano (21 anys, Navàs) és l'única dona instal·ladora de plaques de SUD Renovables, empresa d'energia solar ubicada a Avinyó, i el que més li agrada de la seva feina és pujar dalt de les teulades i contemplar panoràmiques que només pot veure des de les altures.

Com vas arribar a treballar en aquest sector?

Quan vaig acabar l'ESO no sabia què fer després. Vaig conèixer un grau de formació professional dual d'Energies Renovables que em va cridar l'atenció i m'hi vaig apuntar. De seguida, vaig començar a fer pràctiques a SUD Renovables i tot just una setmana abans de fer els 18 anys vaig firmar el contracte indefinit.

En què consisteix la teva feina?

Soc instal·ladora de plaques solars en empreses i naus industrials i m'agrada molt. Solem treballar en equips d'unes cinc o sis persones i en les obres en què treballem acostumem a col·locar entre 300 a 1.000 plaques a les seves teulades, en funció de les magnituds. A més, solem voltar molt: hem treballat a Girona, a Barcelona i, fins i tot, fora de Catalunya.

Treballes amb més dones instal·ladores?

No, soc l'única dona —bé, noia— en aquesta posició. També vaig ser l'única que va estudiar l'FP dual. Suposo que això és perquè és una feina molt física i has de pujar en teulades que estan a metres d'alçada. Això pot fer cert respecte. A més, treballem a la intempèrie, tant si fa fred com si fa calor.

Però a tu, en canvi, t'agrada.

Molt! Quan soc dalt de la teulada i em paro a mirar els paisatges em sento bé. N'hi ha que són una passada! També m'emociona veure el progrés de la meva feina. Quan veig la instal·lació acabada, penso: "Això ho he muntat jo!". Des de fa un any, però, estic al magatzem, perquè vaig ser mare i vaig demanar una reducció de jornada. Tot i això, tinc clar que aviat hi tornaré perquè és el que m'agrada realment.

Com és treballar en un sector masculinitzat sent una dona i, a més, jove?

Vaig començar amb 18 anys i soc una mica com la germana petita dels meus companys. Però mai m'han fet sentir diferent pel fet de ser dona. Sento que tenen en mi la mateixa confiança que tenen en qualsevol altre treballador.

