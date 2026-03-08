Entrevista | Maite Morales Tècnica del taller d'una unitat de materials mecànics
"Necessitava un canvi de rumb i vaig començar a treballar com a tècnica de taller als 54 anys"
La Mayte Morales treballa en un taller mecànic i viu amb satisfacció el fet de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats
La Mayte Morales (55 anys, Santpedor) feia 14 anys que treballava en l'hostaleria. Un sector precari, sense flexibilitat horària i amb un fill del qual es fa càrrec tota sola. "Necessitava un canvi", com diu ella mateixa, i als 54 anys es va omplir de valor per canviar el rumb de la seva vida, es va formar i va començar a treballar com a tècnica de taller a la unitat de materials mecànics de l'empresa tecnològica Eurecat, a Manresa.
Com vas entomar aquest canvi de rumb?
Sabia que necessitava un canvi i sentia que feia tard. Tot i això, vaig començar un curs al Centre de Formació Pràctica de Manresa que, amb 54 anys, m'ha permès canviar de sector. Poc temps més tard vaig començar les pràctiques a Eurecat i, en acabar-les, ja em van oferir un contracte indefinit. Tenia molta il·lusió i molt poca esperança, però he acabat trobant la feina de la meva vida. Això sí, ha estat dur, perquè no estudiava des de 2n de BUP.
En què consisteix la feina?
Jo treballo en el taller de la unitat de materials mecànics com a tècnica. Em dedico a preparar mostres per a altres tècnics i investigadors que posteriorment utilitzaran en els seus estudis. Em sento molt contenta de ser on soc, tant de treballar al sector dels metalls com d'estar en una empresa que toca tantes tecles.
El dels metalls, és un sector masculinitzat. Com vius el fet de treballar-hi sent una dona?
Ho visc amb il·lusió. Tot i això, a l'empresa hi ha moltes altres dones i em sento com una treballadora més, la meva relació amb els companys sempre és d'igual a igual. De fet, quan vaig començar les pràctiques el meu cap era un noi molt més jove que jo i pensava: "A veure com anirà...". Però sempre ha anat molt bé.
L'edat suposa un entrebanc?
Tenia por que fos així, però no ho ha acabat sent. Les empreses solen preferir perfils de gent jove a l'hora de contractar algú, però, en aquest cas, van optar per mi, que tenia 54 anys. I en el temps que porto no he deixat de formar-me. De fet, ja m'he tret la llicència per dur carretons elevadors.
