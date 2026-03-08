Sant Vicenç fa front a la pluja per complir amb la tradició dels Tres Tombs
Un espectacular carregament de grans cistells de vímet, un altre de costals de llenya, un tir de tres cavalls portant un carruatge de saques han lluït en la desfilada al costat de l'abundant patrimoni local
Sota una persistent (i en alguns moments més intensa) pluja, Sant Vicenç de Castellet ha pogut complir aquest diumenge amb una de les seves celebracions més arrelades, més que centenària: la Festa de Sant Antoni Abat. Una de les més tardanes en el calendari, dins la rotació que fan les associacions que formen part de la federació, com és el cas del Gremi de Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç, que és qui preserva i organitza la festa des de fa més de cent anys.
Així, doncs, malgrat un temps insegur des de primera hora i que ha empitjorat just en el moment central, el de la cercavila, els santvicentins han tornat a veure el que és un homenatge a l’antic transport tibat per la força dels cavalls, i que en aquest cas es posa especialment de manifest gràcies a l’abundant representació d’antics carruatges que en guarda l’entitat local, i a la presència de convidats.
Un espectacular carregament de grans cistells de vímet, un altre de costals de llenya, un tir de tres cavalls portant un carruatge de saques han lluït en la desfilada amb el prolífic patrimoni local, com ara la tartana amb vela de passeig, al carro del sant patró, el dels tortells, el de caixes, el de lleteres, el d’eines de pagès, o l’antic carro de la bomba d’extinció dels bombers.
Amb tots ells, han completat la cercavila els carruatges de passeig, com els que portaven els abanderats de l’edició d’enguany i els de les pubilles i hereus. Una cavalcada que ha arrencat des de Cal Soler, on ha tingut lloc l’esmorzar per a socis, participants i col·laboradors, que ha estat seguida d’una passejada musical a càrrec de la banda de la Sagrada Família de Cornellà de Llobregat.
La cercavila de carruatges, i també una bona representació de genets, ha marxat d’inici cap a l’església parroquial, per fer el pas de rebuda de la benedicció, i tot seguit ha marxat cap al centre del poble per culminar la festa amb els tradicionals tres tombs.
