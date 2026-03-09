Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Centre Excursionista de la Comarca del Bages celebra una sortida entre Navarcles i la Colònia Jorba

L'excursió va permetre descobrir els meandres que forma el riu Calders, les fonts de l'Angle i del Boixar

Una fotografia de família dels participants de la sortida

Una fotografia de família dels participants de la sortida / CECB

Ruben Costa

Manresa

L'excursió del mes de març per conèixer l'entorn que organitza el Centre Excursionista Comarca de Bages (CECB) va transcórrer entre Navarcles i la Colònia Jorba. Els caminaires van poder observar els meandres que forma el riu Calders, les fonts de l'Angle i del Boixar, amb una vista impressionant de tota la Colònia i l'Església nova de Sant Pere de Viladecavalls. En aquest punt, el navarclí Amadeu Puig va fer una explicació històrica del conjunt fabril.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents