El Centre Excursionista de la Comarca del Bages celebra una sortida entre Navarcles i la Colònia Jorba
L'excursió va permetre descobrir els meandres que forma el riu Calders, les fonts de l'Angle i del Boixar
Ruben Costa
Manresa
L'excursió del mes de març per conèixer l'entorn que organitza el Centre Excursionista Comarca de Bages (CECB) va transcórrer entre Navarcles i la Colònia Jorba. Els caminaires van poder observar els meandres que forma el riu Calders, les fonts de l'Angle i del Boixar, amb una vista impressionant de tota la Colònia i l'Església nova de Sant Pere de Viladecavalls. En aquest punt, el navarclí Amadeu Puig va fer una explicació històrica del conjunt fabril.
