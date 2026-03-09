Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Circulació densa a causa d'esllavissades a la C37z a l'alçada de Castellfollit del Boix

S'ha establert un pas alternatiu en ambdos sentits de la marxa

Imatge de recurs de retencions de vehicles

Imatge de recurs de retencions de vehicles / ARXIU

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Unes esllavissades han obligat a establir un pas alternatiu en ambdós sentits de la C37z, a l'alçada de Castellfollit del Boix. El succés ha tingut lloc aquest dilluns a les vuit del matí, al quilòmetre 78, i encara ara hi ha alta densitat en la circulació per aquest tram.

