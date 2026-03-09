Un conte infantil entra a les escoles del Bages per recuperar la col manresana
Set centres de la comarca ja participen de la iniciativa, que treballa el producte des de l'hort fins a la taula
La recuperació de la col verda manresana fa un pas més amb la publicació d’un conte infantil que vol acostar aquesta varietat local als més petits. El llibre, titulat ‘Col de Manresa, on ets?’, és una iniciativa de Slow Food Educa Catalunya, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Manresa.
El conte, amb text de Pepe Puig i il·lustracions de Galdric Sala, juga amb el clàssic relat d’en Patufet. Si en la història popular el petit protagonista s’amagava sota una col, aquí el relat dona la volta a l’argument per convidar els lectors a buscar la col de Manresa i descobrir-ne la història. L’objectiu és explicar, d’una manera imaginativa i propera, el valor d’aquesta varietat tradicional i la importància de preservar la biodiversitat cultivada.
La publicació s’inscriu dins del projecte educatiu que Slow Food impulsa a les escoles del Bages. Aquest curs és ja el tercer any que el programa es desenvolupa a la comarca. Va començar amb una sola escola a Sant Fruitós de Bages i, de mica en mica, s’ha anat ampliant. Actualment hi participen set centres: Escola Vedruna (Sallent), Escola Torres Amat (Sallent), Escola Catalunya (Navarcles), Escola Paidos (Sant Fruitós de Bages) i, a Manresa, Escola La Flama, Escola Fedac i Escola Puigberenguer.
En el marc del projecte, els alumnes treballen l’alimentació des d’una perspectiva pràctica i vinculada al territori. A les escoles es fa tot el procés de la col verda: des de la sembra fins a la collita als horts escolars. Però el cicle no s’acaba aquí. Un cop collida, la col també es cuina i es menja: entre els mesos de març i abril, cuiners professionals del territori visiten les escoles per cuinar-la amb els alumnes i mostrar-los diferents maneres de preparar-la. D’aquesta manera, els infants participen en tot el recorregut del producte, de l’hort al plat, i en descobreixen el valor gastronòmic.
La nova publicació vol reforçar aquesta tasca educativa, oferint un recurs perquè mestres i famílies puguin parlar de la col manresana i del patrimoni alimentari del territori també a través de la lectura i la imaginació.
El llibre ja circula en format digital per les escoles del Bages participants en el projecte, i Edicions Parcir està preparant l’edició en paper, que es compta tenir disponible les pròximes setmanes.
La iniciativa s’emmarca en el conjunt d’accions que Slow Food desenvolupa a la comarca per donar a conèixer i recuperar aquesta varietat local.
Entre aquestes activitats també hi ha el Sopar de la Col Manresana, una proposta gastronòmica que cada any reuneix cuiners del territori per mostrar noves maneres de cuinar aquest producte i acostar-lo al públic.
Amb iniciatives com el projecte educatiu a les escoles o la publicació d’aquest conte, Slow Food vol contribuir a fer que la col manresana —una varietat que fa uns anys estava a punt de desaparèixer— torni a formar part de la cultura alimentària quotidiana del territori.
