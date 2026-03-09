L'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós celebra 10 anys d'intercanvis educatius amb França
Els alumnes de Batxibac marxen a Châteauroux per participar en una estada al país veí
Ruben Costa
La matinada del passat dijous 5 de març els alumnes de Batxibac de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós van marxar cap a França per participar en l'intercanvi educatiu amb els alumnes del Lycée Jean Giraudoux. L'artista santfruitosenc Martí Creus durant aquests dies pintarà a l'institut francès el mateix mural commemoratiu que es va realitzar al Gerbert d'Aurillac el passat mes d'octubre. Aquest mural té elements singulars de les dues localitats i simbolitza la convivència d'aquests deu anys d'intercanvis.
La inauguració del mural a Châteauroux està prevista per la setmana vinent i comptarà amb la presència de l’alcalde i el regidor d’Ensenyament de Sant Fruitós de Bages, així com de representants institucionals francesos. Amb aquesta acció, el poble català vol reforçar els vincles amb la ciutat francesa Châteauroux.
