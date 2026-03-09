Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages

L'accident s'ha produït poc després de dos quarts de tres de la tarda a una nau del polígon Sant Isidre

L'accident s'ha produït en una nau del carrer Cadí de Sant Fruitós de Bages

L'accident s'ha produït en una nau del carrer Cadí de Sant Fruitós de Bages / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Una persona ha mort a primera hora d'aquesta tarda en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages. L'avís s'ha produït pocs minuts després de dos quarts de tres de la tarda a una nau del carrer Cadí, quan per causes que s'investiguen l'home ha caigut des de la teulada de la nau a través d'una claraboia.

Mossos d'Esquadra i Policia Local de Sant Fruitós han començat les tasques de reanimació fins a l'arribada del SEM. Posteriorment, s'hi han afegit bombers de la Generalitat, que han desplaçat dues dotacions. Una ambulància medicalitzada ha intentat també la reanimació cardiopulmonar, però no ha estat possible fer res per salvar-li la vida.

A hores d'ara no es disposa de més informació. Seguirem ampliant.

