Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

La UBIC de Cardona renova la junta directiva, cent per cent femenina

La nova direcció vol reforçar la visibilitat dels establiments del municipi i impulsar noves campanyes de dinamització comercial

D’esquerra a dreta i de dalt abaix, Anna Badia, Anna Padilla, Anna Estany, Pili Simon, Carme Fontellas, Mar Barons, Maria Roselló, Maria Sala i Montse Segura

D’esquerra a dreta i de dalt abaix, Anna Badia, Anna Padilla, Anna Estany, Pili Simon, Carme Fontellas, Mar Barons, Maria Roselló, Maria Sala i Montse Segura / UBIC CARDONA

Regió7

Cardona

La UBIC de Cardona ha renovat junta després de celebrar l’assemblea anual de l’entitat. La nova està integrada per nou persones representants de diferents establiments del municipi i en destaca especialment que és 100% femenina. En concret, en formen part Anna Badia (Vèrtex 360), Anna Padilla (Petit Saló), Anna Estany (Llibreria Viñas), Pili Simon (Ca la Pili), Carme Fontellas (La Premsa), Mar Barons (Cal Pepitu), Maria Roselló (Cotó Moda), Maria Sala (Farmàcia Sala) i Montse Segura (Magatzems Serra).

Fonts de l’entitat destaquen que aquest nou equip «reflecteix una àmplia diversitat de sectors del teixit comercial local, amb presència de comerç al detall, serveis i restauració». Entre les principals línies de treball de la nova junta, concreten, «hi ha la voluntat de reforçar la visibilitat dels comerços de proximitat i impulsar accions de dinamització que contribueixin a estimular l’activitat comercial a Cardona».

Un altre dels objectius serà fomentar la participació activa dels més de 60 establiments associats en les iniciatives que es promoguin des de l’entitat, treballant de manera conjunta per enfortir el teixit comercial del municipi.

Notícies relacionades i més

A l’acte hi van assistir prop d’una trentena de socis i sòcies, que van participar en el procés de renovació de l’equip que estarà al capdavant de l’associació durant els pròxims anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  2. Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
  3. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  4. Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
  5. Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
  6. Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
  7. Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes
  8. La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros

La UBIC de Cardona renova la junta directiva, cent per cent femenina

La UBIC de Cardona renova la junta directiva, cent per cent femenina

L’Ibex 35 cau prop d'un 3% mentre el preu del petroli ja supera els 100 dòlars el barril

L’Ibex 35 cau prop d'un 3% mentre el preu del petroli ja supera els 100 dòlars el barril

Moeve Fútbol Zone 1x16: anàlisi de la jornada i estrena d’‘Unpopular Opinion’

Moeve Fútbol Zone 1x16: anàlisi de la jornada i estrena d’‘Unpopular Opinion’

Circulació densa a causa d'esllavissades a la C37z a l'alçada de Castellfollit del Boix

Circulació densa a causa d'esllavissades a la C37z a l'alçada de Castellfollit del Boix

Marc Ribas deixa “Joc de cartes” i TV3 ja té nou presentador

Marc Ribas deixa “Joc de cartes” i TV3 ja té nou presentador

153 denúncies per desaparició a la regió central el 2025, una cada dos dies

153 denúncies per desaparició a la regió central el 2025, una cada dos dies

El Centre d'Estudis Lacetans projecta ampliar amb l'entorn de Cardona l'estudi històric sobre l'aigua al Solsonès

El Centre d'Estudis Lacetans projecta ampliar amb l'entorn de Cardona l'estudi històric sobre l'aigua al Solsonès

Mojtaba Khamenei, fill de l’aiatol·là mort, hereta el poder a l’Iran

Mojtaba Khamenei, fill de l’aiatol·là mort, hereta el poder a l’Iran
Tracking Pixel Contents