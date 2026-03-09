La UBIC de Cardona renova la junta directiva, cent per cent femenina
La nova direcció vol reforçar la visibilitat dels establiments del municipi i impulsar noves campanyes de dinamització comercial
Regió7
La UBIC de Cardona ha renovat junta després de celebrar l’assemblea anual de l’entitat. La nova està integrada per nou persones representants de diferents establiments del municipi i en destaca especialment que és 100% femenina. En concret, en formen part Anna Badia (Vèrtex 360), Anna Padilla (Petit Saló), Anna Estany (Llibreria Viñas), Pili Simon (Ca la Pili), Carme Fontellas (La Premsa), Mar Barons (Cal Pepitu), Maria Roselló (Cotó Moda), Maria Sala (Farmàcia Sala) i Montse Segura (Magatzems Serra).
Fonts de l’entitat destaquen que aquest nou equip «reflecteix una àmplia diversitat de sectors del teixit comercial local, amb presència de comerç al detall, serveis i restauració». Entre les principals línies de treball de la nova junta, concreten, «hi ha la voluntat de reforçar la visibilitat dels comerços de proximitat i impulsar accions de dinamització que contribueixin a estimular l’activitat comercial a Cardona».
Un altre dels objectius serà fomentar la participació activa dels més de 60 establiments associats en les iniciatives que es promoguin des de l’entitat, treballant de manera conjunta per enfortir el teixit comercial del municipi.
A l’acte hi van assistir prop d’una trentena de socis i sòcies, que van participar en el procés de renovació de l’equip que estarà al capdavant de l’associació durant els pròxims anys.
