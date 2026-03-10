Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident talla la C-16 a Balsareny en sentit Manresa

Ha estat un cotxe que ha topat contra la mitjana i els dos ocupants han resultat ferits lleus

L'accident ha passat poc després de la incorporació de Navàs sud en sentit Manresa

L'accident ha passat poc després de la incorporació de Navàs sud en sentit Manresa / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Un cotxe que ha topat contra la mitjana de la C-16, l'Eix del Llobregat al punt quilomètric 71, al terme de Balsareny, ha provocat que la via quedés tallada durant prop d'una hora.

L'accident s'ha produït a un quart i cinc de set de la tarda en sentit Manresa, i el trànsit ha quedat tallat des del primer moment. Malgrat això, les dues persones que viatjaven en el vehicle han pogut sortir pel seu propi peu, i només han patit ferides de caràcter lleu, de les quals han estat ateses pel SEM.

