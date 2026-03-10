Un accident talla la C-16 a Balsareny en sentit Manresa
Ha estat un cotxe que ha topat contra la mitjana i els dos ocupants han resultat ferits lleus
Manresa
Un cotxe que ha topat contra la mitjana de la C-16, l'Eix del Llobregat al punt quilomètric 71, al terme de Balsareny, ha provocat que la via quedés tallada durant prop d'una hora.
L'accident s'ha produït a un quart i cinc de set de la tarda en sentit Manresa, i el trànsit ha quedat tallat des del primer moment. Malgrat això, les dues persones que viatjaven en el vehicle han pogut sortir pel seu propi peu, i només han patit ferides de caràcter lleu, de les quals han estat ateses pel SEM.
