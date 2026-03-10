Fonollosa prepara una nova fase de restauració de l’església de Sant Vicenç de Fals
La Diputació ha enllestit el projecte de reforma de la sagristia i la sobre-sagristia com a espais per a activitats socials i culturals
Regió7
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Fonollosa el projecte bàsic i executiu per la restauració de la sagristia i sobre-sagristia de l’església de Sant Vicenç de Fals del municipi, un document que preveu l’acondiciament dels espais per donar servei a les activitats socials, culturals i lúdiques celebrades a la nau del temple.
El projecte té l’objectiu que l’Ajuntament dugui a terme les obres necessàries per garantir la pervivència del conjunt i implementar-hi una instal·lació elèctrica per a la museïtzació i l'ús de l’església. La sagristia està prevista com a espai de suport logístic per a la nau principal, mentre que a la sobre-sagristia es preveu centralitzar les instal·lacions de climatització i ventilació.
L’església de Sant Vicenç de Fals està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local i forma part del conjunt monumental de les Torres de Fals, que està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, juntament amb l’antiga rectoria i una torre cilíndrica de l’antic castell, tot separat per una vall d’una segona torre de defensa. Data del segle XVII i té l’origen en una capella romànica del segle XI, trobada en el subsol de l’interior de l’actual segons l’excavació arqueològica feta pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona l’any 2000, abans de restaurar les voltes del temple.
La sagristia es troba a la capçalera del temple, darrere del presbiteri, des d’on s’accedeix per una escala de cargol a l’espai del damunt i a uns passadissos laterals a la nau.
