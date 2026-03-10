Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

A judici per maltractar habitualment i agredir sexualment la seva parella a Sant Fruitós

La fiscalia li demana una pena de 5 anys de presó i cinc més d'allunyament

L'edifici de l'Audiència de Barcelona

L'edifici de l'Audiència de Barcelona / ARXIU/JOSEP SALLENT

Eduard Font Badia

Manresa

La fiscalia de Manresa demana 5 anys de presó per maltractament habitual i per agressió sexual per un home de Sant Fruitós de Bages. Segons l'escrit d'acusacions, els fets van tenir lloc entre els anys 2002 i 2020, quan l'home "mantenia un comportament despòtic i de domini sobre la senyora ... i els seus fills, amb la voluntat de generar temor i crear un clima de por en tota la unitat familiar".

Al domicili hi vivia la parella, que van tenir una filla l'any 2006, i durant un temps, els dos fills de la dona. Al llarg d'aquest període es van anar succeint els episodis de maltractaments. Segons l'acusació, l'home insultava la dona i li deia que s'havia de mantenir sota la seva autoritat, no sent estranys els cops, les puntades de peu o les empentes. A més a més, l'home recriminava que la dona es veiés al parc amb la seva parella i pare dels dos fills, i els amenaçava de matar-los i "exhibir el seu cap com a trofeu".

L'escrit del fiscal explica que el 19 de desembre de 2020, el processat havia begut i consumit drogues, fins al punt de limitar les seves facultats. Quan la dona va arribar a casa, la va començar a picar i va aconseguir que ella accedís a despullar-se. A partir d'aquí, i entre cops i magrejos, la va obligar a mantenir sexe oral i no va poder acabar penetrant-la, a causa de l'estat d'embriaguesa que tenia l'home.

Aquesta agressió li va provocar a la dona diversos hematomes que van necessitar atenció mèdica. Malgrat tot, i segons la fiscalia, "la perjudicada ha perdonat al processat i ha renunciat a les accions penals i civils que li correspondrien".

Notícies relacionades

El judici se celebrarà dilluns que ve, a les 10 del matí, a la secció 20a de l'Audiència de Barcelona, i el fiscal demanarà per a l'acusat 12 mesos de presó per un delicte de malractaments habituals i 4 anys de presó per agressió sexual. A més a més, demana que s'imposi una ordre d'allunyament a més de 200 metres de la víctima per un període de 5 anys superior al temps de condemna, i la prohibició de treballar amb menors per 8 anys més.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  2. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  3. La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
  4. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
  5. Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
  6. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  7. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  8. La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros

Els transportistes catalans calculen que els costos han augmentat un 30% amb l'encariment del preu del combustible

Els transportistes catalans calculen que els costos han augmentat un 30% amb l'encariment del preu del combustible

El Govern encarrega els estudis per fer renéixer el tren transversal

El Govern encarrega els estudis per fer renéixer el tren transversal

Barcelona rebrà el Tour il·luminant espais de groc i amb una ‘fan zone’ a Ciutat Vella

Barcelona rebrà el Tour il·luminant espais de groc i amb una ‘fan zone’ a Ciutat Vella

Poden els meus pares vendre la casa sense donar-me res? L’advocada Laura Lobo explica què diu la llei sobre l’herència

Poden els meus pares vendre la casa sense donar-me res? L’advocada Laura Lobo explica què diu la llei sobre l’herència

L'administrador i sotsprior de Montserrat, el P. Bernat Juliol, és el nou Superior de Sant Miquel de Cuixà

L'administrador i sotsprior de Montserrat, el P. Bernat Juliol, és el nou Superior de Sant Miquel de Cuixà

Quim Arenas, cap de parc: "Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem"

Quim Arenas, cap de parc: "Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem"

Baxi Manresa-Türk Telekom: Un partit a cara o creu marcat pel soroll internacional

Baxi Manresa-Türk Telekom: Un partit a cara o creu marcat pel soroll internacional

Mercadona aconsegueix unes històriques vendes de 41.900 milions en 2025 i un benefici de 1.729

Mercadona aconsegueix unes històriques vendes de 41.900 milions en 2025 i un benefici de 1.729
Tracking Pixel Contents