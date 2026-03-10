A judici per maltractar habitualment i agredir sexualment la seva parella a Sant Fruitós
La fiscalia li demana una pena de 5 anys de presó i cinc més d'allunyament
La fiscalia de Manresa demana 5 anys de presó per maltractament habitual i per agressió sexual per un home de Sant Fruitós de Bages. Segons l'escrit d'acusacions, els fets van tenir lloc entre els anys 2002 i 2020, quan l'home "mantenia un comportament despòtic i de domini sobre la senyora ... i els seus fills, amb la voluntat de generar temor i crear un clima de por en tota la unitat familiar".
Al domicili hi vivia la parella, que van tenir una filla l'any 2006, i durant un temps, els dos fills de la dona. Al llarg d'aquest període es van anar succeint els episodis de maltractaments. Segons l'acusació, l'home insultava la dona i li deia que s'havia de mantenir sota la seva autoritat, no sent estranys els cops, les puntades de peu o les empentes. A més a més, l'home recriminava que la dona es veiés al parc amb la seva parella i pare dels dos fills, i els amenaçava de matar-los i "exhibir el seu cap com a trofeu".
L'escrit del fiscal explica que el 19 de desembre de 2020, el processat havia begut i consumit drogues, fins al punt de limitar les seves facultats. Quan la dona va arribar a casa, la va començar a picar i va aconseguir que ella accedís a despullar-se. A partir d'aquí, i entre cops i magrejos, la va obligar a mantenir sexe oral i no va poder acabar penetrant-la, a causa de l'estat d'embriaguesa que tenia l'home.
Aquesta agressió li va provocar a la dona diversos hematomes que van necessitar atenció mèdica. Malgrat tot, i segons la fiscalia, "la perjudicada ha perdonat al processat i ha renunciat a les accions penals i civils que li correspondrien".
El judici se celebrarà dilluns que ve, a les 10 del matí, a la secció 20a de l'Audiència de Barcelona, i el fiscal demanarà per a l'acusat 12 mesos de presó per un delicte de malractaments habituals i 4 anys de presó per agressió sexual. A més a més, demana que s'imposi una ordre d'allunyament a més de 200 metres de la víctima per un període de 5 anys superior al temps de condemna, i la prohibició de treballar amb menors per 8 anys més.
