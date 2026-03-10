Ladies on Road es trasllada a Castellbell i el Vilar
L'organització de Ladies on Road s'ha vist en la necessitat de traslladar l'esdeveniment de Monistrol a Castellbell i el Vilar per causes logístiques
Regió7
L'ajuntament de Castellbell i el Vilar acollirà els dies 21 i 22 de març la primera edició de "Ladies on Road", un esdeveniment que neix com una de les activitats per celebrar el 25è aniversari del col·lectiu MAD Monistrol (Motos Antigues Monistrol Montserrat). Un espai pensat per descobrir i compartir experiències del món de la moto i valorar tot allò que les dones han aportat a les dues rodes, generant un espai de trobada, intercanvi i convivència per a tota la comunitat motera, sense distinció de gènere, cilindrada o estil de muntura.
El motiu principal del trasllat són les infraestructures de Monistrol, que no permeten garantir que l'esdeveniment es desenvolupés amb la qualitat necessària per satisfer les persones inscrites i les firmes que han confiat en aquesta primera edició.
El lloc de trobada serà la zona esportiva de Castellbell i el Vilar, on es podrà gaudir d'activitats lúdiques i culturals, com ara rutes moteres, xerrades, concerts, un sorteig i zones de botigues i gastronomia, generant un espai al voltant de la passió pel motor. L'esdeveniment estarà obert a tota la ciutadania, amb inscripció prèvia.
Tota la informació d'interès per als assistents i participants, inclòs el formulari d'inscripció, es pot trobar a la seva pàgina web.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros