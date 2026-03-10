Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ladies on Road es trasllada a Castellbell i el Vilar

L'organització de Ladies on Road s'ha vist en la necessitat de traslladar l'esdeveniment de Monistrol a Castellbell i el Vilar per causes logístiques

Anunci de Ladies on Road a Instagram

Anunci de Ladies on Road a Instagram / Cedida

Regió7

Castellbell i el Vilar

L'ajuntament de Castellbell i el Vilar acollirà els dies 21 i 22 de març la primera edició de "Ladies on Road", un esdeveniment que neix com una de les activitats per celebrar el 25è aniversari del col·lectiu MAD Monistrol (Motos Antigues Monistrol Montserrat). Un espai pensat per descobrir i compartir experiències del món de la moto i valorar tot allò que les dones han aportat a les dues rodes, generant un espai de trobada, intercanvi i convivència per a tota la comunitat motera, sense distinció de gènere, cilindrada o estil de muntura.

El motiu principal del trasllat són les infraestructures de Monistrol, que no permeten garantir que l'esdeveniment es desenvolupés amb la qualitat necessària per satisfer les persones inscrites i les firmes que han confiat en aquesta primera edició.

El lloc de trobada serà la zona esportiva de Castellbell i el Vilar, on es podrà gaudir d'activitats lúdiques i culturals, com ara rutes moteres, xerrades, concerts, un sorteig i zones de botigues i gastronomia, generant un espai al voltant de la passió pel motor. L'esdeveniment estarà obert a tota la ciutadania, amb inscripció prèvia.

Tota la informació d'interès per als assistents i participants, inclòs el formulari d'inscripció, es pot trobar a la seva pàgina web.

TEMES

Els transportistes catalans calculen que els costos han augmentat un 30% amb l'encariment del preu del combustible

El Govern encarrega els estudis per fer renéixer el tren transversal

Barcelona rebrà el Tour il·luminant espais de groc i amb una ‘fan zone’ a Ciutat Vella

Poden els meus pares vendre la casa sense donar-me res? L’advocada Laura Lobo explica què diu la llei sobre l’herència

L'administrador i sotsprior de Montserrat, el P. Bernat Juliol, és el nou Superior de Sant Miquel de Cuixà

Quim Arenas, cap de parc: "Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem"

Baxi Manresa-Türk Telekom: Un partit a cara o creu marcat pel soroll internacional

Mercadona aconsegueix unes històriques vendes de 41.900 milions en 2025 i un benefici de 1.729

