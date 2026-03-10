Ple a Santpedor: un clima enrarit, un posicionament clar contra l'extrema dreta i cartells demanant la renúncia de Soteras
Durant la sessió s'ha aprovat la moció per a la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació i s'ha rebutjat la proposta del regidor Soteras sobre la defensa de l’ordre institucional i el suport a la Policia Local de Santpedor
La sala de plens s'ha omplert i, per això, els cossos de seguretat han impedit l'accés a l'espai de diverses persones que han quedat fora
El ple de Santpedor celebrat avui, dimarts 10 de març, s’ha desenvolupat —com ja és habitual en les darreres sessions— en un clima tens i enrarit, en què no han faltat els retrets entre diverses formacions polítiques. La sala ha omplert l’aforament i, per aquest motiu, més d’una desena de persones s’han quedat fora mentre la Policia Local controlava l’accés a l’espai. Entre aquestes hi havia Imma Nadal —que posteriorment ha pogut accedir-hi—, presidenta del comitè executiu del Bages i coordinadora del Berguedà, així com Judit Vinyes, regidora a Berga per BeGI i propera candidata del partit. A l’interior, però, la majoria d’assistents han mostrat cartells contraris a Jordi Soteras, actual vicepresident d’Aliança al Bages, demanant la seva renúncia.
Entre els punts més destacats de la sessió hi ha l’aprovació de la moció per a la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació, subscrita pels grups municipals CUP-Amunt i ERC-AM. En canvi, el ple ha rebutjat la moció sobre la defensa de l’ordre institucional i el suport a la Policia Local de Santpedor presentada pel regidor no adscrit Jordi Soteras, també vicepresident d’Aliança al Bages.
La primera moció, presentada per la CUP i ERC, defensa la igualtat de tracte, la no-discriminació i el respecte a la dignitat humana. Sobre la proposta aprovada, la regidora de la CUP Aina Fernández ha subratllat que s’hauria d’haver presentat en el darrer ple, en què es van produir càrregues policials i la detenció de l’exregidor Aniol Vila, i ha assegurat que, precisament, “parla sobre el model de poble que volem defensar”. En aquest sentit, la regidora ha destacat que Santpedor és un municipi “cohesionat gràcies a les associacions veïnals, el teixit d’entitats i el consens ampli a favor de la convivència”, tot advertint de l’augment de la presència de discursos d’odi.
La cupaire ha vinculat la seva intervenció amb els fets viscuts durant el ple de febrer, assegurant que el que va ocórrer forma part d’un patró comú de l’extrema dreta: l’assenyalament de col·lectius, la simplificació de conflictes complexos i el qüestionament de drets aparentment consolidats. En aquest sentit, ha remarcat que “aquesta moció és una eina política i democràtica i deixa clar que a Santpedor no hi ha espai per blanquejar l’extrema dreta”.
Fernández ha afirmat amb contundència que “no n’hi ha prou amb reaccionar, sinó que cal actuar de manera transversal” i que, per això, la moció “expressa explícitament que no es donarà suport a l’acció política de formacions d’extrema dreta”. La regidora també ha defensat que “no és censura, és responsabilitat democràtica. La llibertat d’expressió no pot ser l’excusa per admetre discursos que neguen drets i deshumanitzen les persones”, i ha remarcat la necessitat de vetllar per mantenir la cohesió del municipi.
Per la seva banda, l’alcalde Agustí Comas ha intervingut en la mateixa línia que Fernández, destacant un model de poble basat en la convivència i la implicació cívica: “Hem de garantir que totes les persones puguin viure amb dignitat, seguretat i autonomia”. Les intervencions, tant dels representants de la CUP com del batlle, han estat rebudes amb aplaudiments constants per part dels veïns presents a la sala al llarg de tota la sessió.
La moció ha quedat aprovada amb 8 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions. Les abstencions han correspost al grup Santpedor És un Altre Món (SEAM). El regidor Daniel Davins ha justificat la decisió assegurant que el comportament del regidor de la CUP Rubèn López durant el ple de febrer “no va ser en cap cas el que s’espera d’un representant municipal”. El vot en contra ha estat el de Soteras, que ha afirmat que “el que es proposa no és més convivència, sinó menys democràcia, perquè la convivència no s’imposa silenciant l’adversari, ni la democràcia es defensa decidint quines idees són acceptables i quines no”.
La moció de Soteras, rebutjada
La moció sobre la defensa de l’ordre institucional i el suport a la Policia Local de Santpedor, presentada pel regidor no adscrit Jordi Soteras, ha estat rebutjada i només ha comptat amb el vot a favor del mateix impulsor. La proposta condemnava els fets del darrer ple, donava suport als cossos de seguretat i exigia la renúncia immediata de Rubèn López. Les intervencions de Soteras han estat sostingudes amb aplaudiments per part de la seva companya de partit, Imma Nadal.
En referència a la proposta de Soteras, l’alcalde Agustí Comas ha estat clar: “Per demanar una dimissió, s’ha de tenir una certa autoritat política i moral”. En aquest sentit, el republicà ha subratllat que el regidor no adscrit no la posseeix, ja que el lloc que ocupa i pel qual va ser votat ja no el representa. “La coherència també és una forma de respectar la democràcia”, ha afegit.
