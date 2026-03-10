Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Vicenç redueix en un 42% les ocupacions en els darrers 3 anys

L'Ajuntament de Sant Vicenç atribueix a l'acció policial l'haver aturat 118 intents d'ocupació al municipi

Un vehicle de la Policia Local de Sant Vicenç de Castellet

Un vehicle de la Policia Local de Sant Vicenç de Castellet / Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Eduard Font Badia

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet ha patit un 42 % menys d'ocupacions des de l'any 2023. Així ho ha valorat l'Ajuntament de la població, que atribueix el fet a una resposta policial àgil i la col·laboració ciutadana. Des de juny de 2023 fins a l’actualitat, s’ha passat de 34 a 20 immobles ocupats a Sant Vicenç de Castellet.

A banda d'això, la Policia Local de la població ha impedit en aquests darrers tres anys fins a 118 intents d'ocupació. El consistori santvicentí es felicita per aquestes dades i recorda en un comunicat que "l’actual equip de Govern es va proposar a l’inici del mandat tenir una actitud de tolerància zero davant les ocupacions al municipi amb una política en què es vol preservar la seguretat ciutadana amb un municipi cohesionat i referent en la prevenció de situacions que alteren la convivència".

L’alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, argumenta que “la resposta policial immediata és clau per evitar que es consolidin noves ocupacions en què es comet un delicte i es viola la propietat privada. Quan tenim coneixement de qualsevol ocupació actuem ràpidament i en qüestió de minuts la policia desallotja les persones que intenten ocupar l’immoble”.

Mauriz destaca “la col·laboració ciutadana com l’altra gran eina per actuar amb rapidesa, ja que en el moment en què rebem l’avís que s’està intentant ocupar qualsevol immoble actuem immediatament”. El consistori vol agrair públicament la complicitat i la col·laboració del conjunt de veïns i veïnes que davant de qualsevol actitud sospitosa es posen en contacte amb la Policia Local. 

