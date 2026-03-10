El Servei d’Atenció a Domicili de Santpedor fa el primer any més de 6.600 hores de prestació
Segons l’informe del 2025 elaborat per l’empresa concessionària, la seixantena d’usuaris fa una valoració de 9,2 sobre 10 del servei
El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) de Santpedor ha tancat el 2025, que era pràcticament el primer any de funcionament, amb més de 6.600 hores d’atenció. Uns resultats que l’Ajuntament valora com a «molt positius» perquè, segons la memòria que n’ha elaborat l’empresa adjudicatària, Qida, van acompanyats «d’una alta valoració per part dels usuaris» i les seves famílies.
Segons aquest informe, el servei ha atès prop de seixanta veïns, majoritàriament gent gran i l’avaluació reflecteix una satisfacció global de 9,2 sobre 10, amb puntuacions especialment altes en l’atenció de les professionals i la puntualitat del servei.
El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) és un servei municipal que dona suport a persones grans o amb situació de dependència perquè puguin continuar vivint a casa seva, rebent l’ajuda necessària per a les activitats de la vida diària. El servei manté o millora l’autonomia quan és possible i dona suport quan hi ha dependència, redueix el sentiment de soledat i augmenta la qualitat de vida de les persones grans. Durant el 2025 s’ha registrat un increment de les derivacions, fet que confirma la necessitat creixent d’aquest recurs d’atenció de proximitat.
Altres dades apuntades a l’informe són que el 97% de les persones ateses tenen més de 65 anys, confirmant el paper del servei en l’atenció a l’envelliment. El 47% tenen més de 85 anys, col·lectiu amb necessitats assistencials més complexes. El 67% dels usuaris són dones, reflectint més longevitat femenina. El 75% dels usuaris tenen reconeguda situació de dependència, fet que consolida el SAD com a recurs del sistema públic de cures.
La regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Marijó Aubarell Cruz, ha destacat que «el Servei d’Atenció a Domicili és una peça clau per garantir que les persones grans puguin continuar vivint a casa seva amb seguretat i qualitat de vida». Segons ha afirmat, «els resultats de satisfacció ens indiquen que el servei funciona i que està responent a una necessitat real del municipi» i ha recordat «l’avenç que ha suposat la gratuïtat del servei de relació amb l’entorn, anul·lant-ne el copagament, aprovat l’any passat», que ha permès posar atenció en «les persones que senten soledat no volguda». La regidora també ha remarcat que «l’objectiu és continuar reforçant aquest model d’atenció de proximitat i adaptar-lo als reptes de futur vinculats a l’envelliment de la població».
Per demanar més informació o accedir al servei, cal contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Santpedor.
