Un vehicle impacta contra un guarda-raïl a Sant Salvador de Guardiola

El conductor del turisme no ha resultat ferit

Tanca contra la que va impactar el vehicle

Tanca contra la que va impactar el vehicle / Jordi Torres Cusidó

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un vehicle ha sortit de la via a la C37z, a l'altura de Sant Salvador de Guardiola. El succés va tenir lloc dilluns a 2/4 de 10 de la nit, quan el conductor va impactar contra el guarda-raïl de la rotonda del quilòmetre 88,50 de la carretera que connecta amb la C37. El Servei Català de Trànsit ha pogut confirmar que, tot i haver-hi danys a la tanca, el conductor del vehicle no va resultar ferit.

