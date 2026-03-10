Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Viatge del Pontífex

Catalunya s'activa per rebre el Papa i Illa liderarà l'organització de la visita

El Papa visitarà Montserrat el 10 de juny abans d'oficiar una missa a la Sagrada Família de Barcelona

Salvador Illa durant la seva trobada amb el papa León XIV

Salvador Illa durant la seva trobada amb el papa León XIV / VATICAN MEDIA

Sara González

Sara González

Barcelona

Catalunya s'activa per organitzar la visita del Papa Lleó XIV del pròxim mes de juny. Quan falten just tres mesos per a l'esdeveniment, el Govern ha activat dos òrgans de coordinació per preparar tots els actes previstos, especialment la visita a Montserrat i la missa d'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la més alta de la basílica, el 10 de juny. El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, es posarà al capdavant del comitè institucional per fer un seguiment global de tota l'agenda del Pontífex, una cosa que posa de manifest la importància que donen a la Generalitat a aquesta visita. Fa 15 anys que un Pontífex no viatja a Espanya.

D'aquest òrgan de caràcter institucional, que vetllarà per la "cooperació" entre totes les institucions implicades, en formaran part membres del Govern, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Estat i de l'Arquebisbat de Barcelona. A més, també s'activa un comitè executiu que s'encarregarà de la "planificació i gestió operativa" de totes les actuacions relacionades amb la visita, inclosa la seguretat.

Notícies relacionades

El Govern destaca que l'agenda del Papa Lleó XIV inclourà actes de caràcter religiós, però també cultural i social "amb projecció internacional i amb una elevada participació" de ciutadans en diferents punts de Catalunya. Illa, que és catòlic practicant, va considerar una "molt bona notícia" per a la comunitat cristiana que el Papa inclogués la capital catalana en la seva visita, però també per al conjunt de la societat catalana. "Representa valors humans universals, com la solidaritat i la convivència, àmpliament compartits per la societat catalana", va reivindicar quan el Vaticà va confirmar el viatge a Espanya de Lleó XIV.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  2. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  3. La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
  4. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
  5. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  6. Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
  7. La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
  8. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt

Catalunya s'activa per rebre el Papa i Illa liderarà l'organització de la visita

Catalunya s'activa per rebre el Papa i Illa liderarà l'organització de la visita

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

Una oportunitat pels amants dels animals: busquen voluntaris per viure i cuidar un santuari amb animals rescatats

Una oportunitat pels amants dels animals: busquen voluntaris per viure i cuidar un santuari amb animals rescatats

Una novel·la basada en la història d’una masia de Piera contribueix a trobar un desaparegut de la Guerra Civil

Una novel·la basada en la història d’una masia de Piera contribueix a trobar un desaparegut de la Guerra Civil

A l'avinguda Francesc Macià de Manresa s'haurà d'aparcar en bateria inversa

A l'avinguda Francesc Macià de Manresa s'haurà d'aparcar en bateria inversa

Illa compareixerà el 18 de març al Parlament per Rodalies i les protestes de professors i metges

Illa compareixerà el 18 de març al Parlament per Rodalies i les protestes de professors i metges

Els transportistes catalans calculen que els costos han augmentat un 30% amb l'encariment del preu del combustible

Els transportistes catalans calculen que els costos han augmentat un 30% amb l'encariment del preu del combustible

El Govern encarrega els estudis per fer renéixer el tren transversal

El Govern encarrega els estudis per fer renéixer el tren transversal
Tracking Pixel Contents