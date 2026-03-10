Viatge del Pontífex
Catalunya s'activa per rebre el Papa i Illa liderarà l'organització de la visita
El Papa visitarà Montserrat el 10 de juny abans d'oficiar una missa a la Sagrada Família de Barcelona
Sara González
Catalunya s'activa per organitzar la visita del Papa Lleó XIV del pròxim mes de juny. Quan falten just tres mesos per a l'esdeveniment, el Govern ha activat dos òrgans de coordinació per preparar tots els actes previstos, especialment la visita a Montserrat i la missa d'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la més alta de la basílica, el 10 de juny. El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, es posarà al capdavant del comitè institucional per fer un seguiment global de tota l'agenda del Pontífex, una cosa que posa de manifest la importància que donen a la Generalitat a aquesta visita. Fa 15 anys que un Pontífex no viatja a Espanya.
D'aquest òrgan de caràcter institucional, que vetllarà per la "cooperació" entre totes les institucions implicades, en formaran part membres del Govern, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Estat i de l'Arquebisbat de Barcelona. A més, també s'activa un comitè executiu que s'encarregarà de la "planificació i gestió operativa" de totes les actuacions relacionades amb la visita, inclosa la seguretat.
El Govern destaca que l'agenda del Papa Lleó XIV inclourà actes de caràcter religiós, però també cultural i social "amb projecció internacional i amb una elevada participació" de ciutadans en diferents punts de Catalunya. Illa, que és catòlic practicant, va considerar una "molt bona notícia" per a la comunitat cristiana que el Papa inclogués la capital catalana en la seva visita, però també per al conjunt de la societat catalana. "Representa valors humans universals, com la solidaritat i la convivència, àmpliament compartits per la societat catalana", va reivindicar quan el Vaticà va confirmar el viatge a Espanya de Lleó XIV.
