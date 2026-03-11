Admesa a tràmit la demanda de conciliació del manifestant de Montserrat contra Parlon
Un jutjat de Barcelona cita la consellera a declarar el 28 d’abril
Europa Press
Un jutjat civil de Barcelona ha admès a tràmit la demanda de conciliació contra la consellera d’Interior de la Generalitat, Núria Parlon, presentada per Albert Forcades, el manifestant a qui els Mossos d’Esquadra van assenyalar com a presumpte autor d’una agressió durant la protesta per la visita del rei Felip VI a l’abadia de Montserrat l’any 2025.
Segons ha avançat El Món i ha confirmat l’advocat del manifestant, Jaume Alonso-Cuevillas, en un missatge a X, Parlon ha estat citada el pròxim 28 d’abril.
El manifestant va presentar el passat 26 de febrer una demanda de conciliació contra la consellera per les seves declaracions al Parlament com a pas previ a la interposició d’una querella per calúmnies. En la demanda, a la qual va tenir accés Europa Press, l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas subratlla que «la consellera d’Interior ha imputat al manifestant la comissió d’una agressió contra un agent dels Mossos d'Esquadra», malgrat l’auto del Tribunal d’Instància de Manresa que va declarar el sobreseïment.
El jutge va argumentar que, en el visionament de les gravacions aportades per la defensa, s’aprecia que el manifestant portava una canya de pescar a manera de pal d’una estelada i que, en estirar un agent de la bandera, la canya «contacta» amb l’orella d’un altre mosso.
El jutge no va apreciar «cap intencionalitat en aquest fet», en entendre que el manifestant no tenia la intenció de lesionar el policia, per la qual cosa va acordar l’arxivament de les actuacions.
Tanmateix, Parlon va assegurar al Parlament que «en cap moment el jutge està qüestionant la veracitat de la percepció de l’agent; el que està dient és que no hi ha intencionalitat, no està dient que siguin falses ni l’agressió ni la lesió». L’advocat del manifestant entén que amb aquestes afirmacions Parlon li va atribuir l’autoria d’una agressió, i que aquesta imputació és «falsa i lesiva».
Per aquest motiu, demana que Parlon reconegui que les seves manifestacions en seu parlamentària «no s’ajusten a la veracitat dels fets produïts i són radicalment falses», que es retracti de manera pública, expressa i inequívoca, declarant que el manifestant no va cometre cap delicte d’atemptat ni d’agressió, i que es comprometi a no repetir aquests comentaris en cap fòrum públic o institucional.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien