Viatges
Un grup de bagencs descobreix els contrastos i la riquesa cultural de Colòmbia en un viatge amb Viatges Concord
La ruta, que els ha portat per Bogotà, Pereira i la ciutat emmurallada de Cartagena d’Índies, els ha captivat per la seva història, colors i paisatges únics
Ruben Costa
Un grup de viatgers procedents de Bages i altres comarques ha gaudit recentment d’una experiència única a Colòmbia gràcies a l’agència manresana Viatges Concord. La ruta, dissenyada per combinar història, cultura i paisatges espectaculars, els ha portat primer a la capital, Bogotà, on van explorar el pintoresc Barri de la Candelaria, un indret emblemàtic amb carrers empedrats i arquitectura colonial que explica segles d’història.
Després, el grup va visitar Pereira, al cor de l’eix cafeter, on van conèixer de primera mà la tradició del cafè i van gaudir dels contrastos de la regió amb els seus paisatges verds i muntanyosos. Finalment, la ruta els va conduir a Cartagena d’Índies, la ciutat emmurallada que els va captivar amb la seva màgia, els seus colors vius i l’ambient colonial que transporta els visitants a una altra època.
Aquest viatge, ple de contrastos, cultura i moments inoblidables, ha deixat un record inesborrable en tots els participants, que han pogut descobrir la riquesa i diversitat de Colòmbia de manera íntima i única.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt