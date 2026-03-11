Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un grup de bagencs descobreix els contrastos i la riquesa cultural de Colòmbia en un viatge amb Viatges Concord

La ruta, que els ha portat per Bogotà, Pereira i la ciutat emmurallada de Cartagena d’Índies, els ha captivat per la seva història, colors i paisatges únics

Viatges Concord a Colòmbia

Viatges Concord a Colòmbia / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Un grup de viatgers procedents de Bages i altres comarques ha gaudit recentment d’una experiència única a Colòmbia gràcies a l’agència manresana Viatges Concord. La ruta, dissenyada per combinar història, cultura i paisatges espectaculars, els ha portat primer a la capital, Bogotà, on van explorar el pintoresc Barri de la Candelaria, un indret emblemàtic amb carrers empedrats i arquitectura colonial que explica segles d’història.

Després, el grup va visitar Pereira, al cor de l’eix cafeter, on van conèixer de primera mà la tradició del cafè i van gaudir dels contrastos de la regió amb els seus paisatges verds i muntanyosos. Finalment, la ruta els va conduir a Cartagena d’Índies, la ciutat emmurallada que els va captivar amb la seva màgia, els seus colors vius i l’ambient colonial que transporta els visitants a una altra època.

Aquest viatge, ple de contrastos, cultura i moments inoblidables, ha deixat un record inesborrable en tots els participants, que han pogut descobrir la riquesa i diversitat de Colòmbia de manera íntima i única.

