Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
Els lladres van intentar accedir pel balcó a plena llum del dia
Dues entrades il·legals a domicilis de la zona del Bosquet de Sant Fruitós de Bages han provocat alarma entre els veïns. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, encara que de moment no es tenen indicis que això pugui suposar una onada de robatoris a la zona.
Fins a dues ocasions, el passat cap de setmana, els lladres van accedir als domicilis forçant l'entrada pel balcó. Era a ple migdia i quan no hi havia ningú dins dels habitatges. En un dels casos fins i tot, els veïns els van arribar a veure dins del pati i els van foragitar, però anaven amb passamuntanyes. En un altre dels domicilis van entrar i van regirar-ho tot de dalt a baix. Sempre entrant pel balcó, i sense tocar les portes d'entrada.
La Policia Local i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages han dit a Regió7 que estaven sobre el tema, però que no volien fer declaracions per no considerar-ho una onada, sinó uns robatoris puntuals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien