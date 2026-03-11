Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages

Els lladres van intentar accedir pel balcó a plena llum del dia

La zona a l'entorn de la plaça d'Alfred Figueras, on es van produir els robatoris

La zona a l'entorn de la plaça d'Alfred Figueras, on es van produir els robatoris / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Dues entrades il·legals a domicilis de la zona del Bosquet de Sant Fruitós de Bages han provocat alarma entre els veïns. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, encara que de moment no es tenen indicis que això pugui suposar una onada de robatoris a la zona.

Fins a dues ocasions, el passat cap de setmana, els lladres van accedir als domicilis forçant l'entrada pel balcó. Era a ple migdia i quan no hi havia ningú dins dels habitatges. En un dels casos fins i tot, els veïns els van arribar a veure dins del pati i els van foragitar, però anaven amb passamuntanyes. En un altre dels domicilis van entrar i van regirar-ho tot de dalt a baix. Sempre entrant pel balcó, i sense tocar les portes d'entrada.

Notícies relacionades

La Policia Local i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages han dit a Regió7 que estaven sobre el tema, però que no volien fer declaracions per no considerar-ho una onada, sinó uns robatoris puntuals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents