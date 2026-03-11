El primer Dinar de Dones de Navarcles reuneix un centenar de participants
Les assistents, de totes les edats, van compartir taula, converses i activitats amb l’objectiu de crear un espai de convivència i empoderament comú
Regió7
Navarcles va celebrar diumenge el primer Dinar de Dones del municipi, una iniciativa organitzada en el marc dels actes de la Setmana de la Dona que va reunir un centenar de participants en una jornada festiva, participativa i plena de complicitats. La trobada, que va tancar la Setmana de la Dona a Navarcles, va néixer amb la voluntat de ser un espai intergeneracional de convivència i empoderament. Dones de totes les edats -entre 12 i 83 anys- van compartir taula, converses i activitats, creant un ambient molt especial marcat pels vincles, el diàleg i la celebració col·lectiva.
Durant la jornada es van programar diverses activitats culturals i participatives. L’acte va comptar amb l’actuació de Ballet Mums, dirigides per Loli Rubio, directora del Ballet Jove Navarcles, així com amb la interpretació del tema Flowers de Miley Cyrus a càrrec de Cindy Peinado acompanyada de Marina Gallego a la guitarra. L’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, i la regidora de Feminisme, Íngrid Palacios, van fer la lectura del manifest institucional del Dia Internacional de les Dones.
Un altre dels moments destacats va ser la taula rodona amb participació de dones del municipi, que va generar un espai de reflexió i conversa sobre experiències, reptes i avenços en matèria d’igualtat, en la qual van participar Aina Díaz, Laura Ferrer, Núria Grané, Andrea Gusart i Jana Cortina. La programació també va incloure una proposta de microteatre, Sororitat en infusió, amb Àngels Rodríguez i Alba Infante, i el dinar col·lectiu que va donar nom a la trobada.
La jornada va incorporar també activitats creatives i simbòliques. Una d’elles va ser l’elaboració d’un quadre col·laboratiu, en què totes les participants van deixar la seva empremta de color lila sobre una il·lustració de flors, simbolitzant la força col·lectiva del feminisme.
