Una quarantena de persones donen suport davant dels jutjats a Aniol Vila, l'exregidor de la CUP de Santpedor detingut durant el ple de febrer

Concentració

Oscar Bayona

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Una quarantena de persones s’han concentrat aquest matí davant dels jutjats de Manresa per donar suport a Aniol Vila, exregidor de la CUP detingut durant el ple de febrer acusat de resistència greu a l’autoritat. Just abans que el polític entrés al judici, s’ha sentit una proclama clara: «Santpedor antifeixista!».

Durant la concentració que va tenir lloc el mes passat davant l'ajuntament es van produir càrregues policials i la detenció de Vila. Segons va explicar aleshores la CUP, abans de l’inici del ple, els cossos de seguretat van permetre l’entrada de diversos militants d’Aliança Catalana mentre, en canvi, negaven l’accés a diversos veïns del municipi. Un dels qui sí que va poder accedir a l’interior de la capella de Sant Andreu, espai on se celebren els plens municipals, va ser Vila, qui “va denunciar aquesta situació i va acabar sent detingut, rebent un tracte agressiu i desproporcionat per part d’agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local”. Una vintena de companys es van desplaçar posteriorment a la comissaria dels Mossos, a Manresa, per reclamar-ne l’alliberament. Vila va quedar en llibertat passades les 11 de la nit.

TEMES

