Sant Fruitós tindrà dues noves instal·lacions solars i n’ampliarà dues més en edificis municipals
A la pista coberta de l’escola Monsenyor Gibert se’n farà una dissenyada pensant en la futura comunitat energètica local
Sant Fruitós de Bages es dotarà aquest any de quatre noves instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum en quatre equipaments municipals, amb l’objectiu de continuar avançant en la transició energètica.
Concretament, es preveu la instal·lació d’un sistema fotovoltaic a la pista coberta de l’Escola Monsenyor Gibert i un altre al camp de futbol municipal. A més, es realitzaran dues ampliacions d’instal·lacions ja existents a la biblioteca i al Nexe-Espai de Cultura, amb l’objectiu de modernitzar i augmentar la capacitat de producció d’energia renovable d’aquests equipaments.
La instal·lació prevista a la pista coberta de l’escola Monsenyor Gibert està dissenyada pensant en la futura comunitat energètica local, que permetrà compartir energia amb la ciutadania del municipi.
Pel que fa a la instal·lació prevista al camp de futbol municipal, es planteja com a sistema d’autoconsum col·lectiu que podrà donar servei a altres subministraments elèctrics municipals situats a menys de 2.000 metres. Abans de la instal·lació de les plaques solars, també es durà a terme la reparació de la impermeabilització de les cobertes dels vestidors i de la zona d’oficines de l’equipament.
Finalment, les actuacions previstes a la biblioteca i al Nexe consistiran en l’ampliació i modernització de les instal·lacions fotovoltaiques ja existents, que permetran incrementar la generació d’energia renovable i millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals.
Aquests projectes que impulsa l’Ajuntament compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, a través del Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima, que ha atorgat una subvenció de 271.275 euros, corresponent al 75% del cost total del projecte.
