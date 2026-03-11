Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Salvador crea un espai natural en una antiga zona urbana degradada

La intervenció s’ha fet a la zona del Calvet amb elements per fomentar la biodiversitat, com un hotel d’insectes i dos punts de refugi per a la fauna

David Bricollé

Sant Salvador de Guardiola

Sant Salvador de Guardiola ha culminat els treballs d’adaptació i millora de l’espai anomenat Espai CalvetViu, amb la plantació de la vegetació prevista en el projecte. Les intervencions han permès renaturalitzar una zona urbana de la urbanització del Calvet que es trobava degradat, eliminant el paviment existent i recuperant el sòl natural. A partir d’aquesta base s’ha adequat l’entorn per millorar-ne tant la funcionalitat ecològica com l’ús social.

Entre les principals actuacions fetes destaca l’arranjament d’un sender que permet recórrer l’espai de manera còmoda i ordenada, així com la creació d’una zona d’estada amb taules, pensada perquè veïns i visitants puguin gaudir de l’entorn.

El projecte d'aquest municipi del Bages també ha incorporat diversos elements de foment de la biodiversitat, com un hotel d’insectes i dos espais de refugi per a la fauna en forma de rocalles, dissenyats per afavorir la presència d’espècies d’interès ecològic com pol·linitzadors, rèptils o petits mamífers.

Aquests espais estan envoltats de vegetació mel·lífera i que requereixen poca aigua, especialment seleccionada per adaptar-se a les condicions climàtiques del territori. A més, s’hi ha plantat arbrat autòcton i espècies arbustives adaptades al clima mediterrani, que amb el pas del temps contribuiran a generar espais d’ombra i a millorar la qualitat ambiental de la zona.

Amb una vocació educativa i divulgativa, l’espai compta amb un cartell explicatiu que facilita la identificació d’algunes de les papallones que hi poden habitar i conèixer els insectes que poden ocupar els diferents compartiments de l’hotel d’insectes.

Les actuacions han tingut un cost total de 31.321 euros i han estat finançades per la Diputació de Barcelona a través del programa AdaptaClima 2030, destinat a impulsar projectes municipals d’adaptació al canvi climàtic.

