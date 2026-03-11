Santpedor commemora el Dia de la Dona amb una obra de teatre i una visita guiada
La programació va servir per reivindicar el paper de la dona al llarg de la història de Santpedor i conscienciar sobre la violència masclista
Regió7
L’obra Sota Teràpia, de la companyia Paranys, va tancar la programació del 8-M a Santpedor, diumenge 8 de març a la tarda, amb una gran afluència de públic.
El dia abans, dissabte 7 de març, hi va haver la visita guiada Les dones santpedorenques i La Séquia, a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. Un recorregut per conèixer el que feien les dones del poble a principis del s. XX per anar a rentar roba als safaretjos del costat de cal Sequiaire.
Al migdia, hi va haver el tradicional dinar de dissabte amb Cal Llovet amb un menú especial per l'ocasió a càrrec de l’entitat RESSÒ i el posterior espectacle musicat amb motiu del dia de la dona.
“Ha sigut un cap de setmana reivindicatiu i obert a tothom, per defensar la igualtat entre dones i homes”, explica la regidora d’Igualtat, Feminisme i LGTBI, Marijó Aubarell i Cruz. “Hem de treballar el 8M i cada dia per avançar en els drets i llibertats de les dones que segueixen compromesos malauradament en contextos com els d'avui dia, tot i la trajectòria de la lluita feminista”.
L'Ajuntament vol transmetre un agraïment a l'entitat RESSÒ per les activitats organitzades i a totes les persones participants al llarg del cap de setmana.
