El tall de la carretera de Fonollosa s'allargarà dues setmanes més
L'Ajuntament agraeix com la Diputació s'hi ha bolcat per a solucionar el problema, i posa el 23 de març com nova data d'obertura
El pas per la carretera BV-3008 per accedir a Fonollosa seguirà tallat, com a mínim, dues setmanes més. Aquest dimecres es complien les tres setmanes que inicialment es va dir que durarien les obres d'arranjament de l'esllavissada del passat 16 de febrer.
Així ho ha confirmat l'alcalde de la població, Eloi Hernàndez, qui reconeix que "el tall és una molèstia molt important per les veïnes i veïns, sobretot també per aquells que tenen activitats econòmiques al poble, però també és cert que hem de trobar l'equilibri amb el fet que es facin totes les actuacions que convinguin. És una actuació molt gran, molt important".
La pròxima data d'obertura marcada en el calendari és la del 23 de març, perquè "la Diputació ens diu és que mantenir el tall total permet assegurar que es pot fer tot amb més celeritat, amb més rapidesa i de manera més consolidada. Entenem que a finals de la setmana vinent, podrem ja garantir que s'obre, si no total, de manera parcial, l'accés al poble per aquesta banda". Sempre deixant clar que "la premissa és garantir la seguretat de tothom".
En el punt de l'esllavissada, a l’altura del punt quilomètric 12,400 de la carretera que va del Molí de Boixeda a Fonollosa, s’està treballant en la construcció d’una escullera de sosteniment d’uns 150 metres de longitud, així com en la fixació i sanejament de blocs de roca, la protecció del talús amb formigó projectat i la millora del drenatge de les aigües superficials.
Segons les previsions tècniques de la Diputació, l’actuació determinant per poder reobrir la carretera és la construcció de l’escullera, ja que la maquinària necessita ocupar gran part de la calçada.
Henàndez valora "moltíssim que s'ha fet d'una manera molt ràpida després de l'incident. Estem molt contents de la mobilització de recursos tècnics i econòmics de la Diputació i que hi estan treballant de manera intensa. Hi ha equips que estan treballant fins i tot en cap de setmana". A més a més, la pluja d'aquests últims dies ha fet que algunes coses s'haguessin d'endarrerir.
