Aniversari climàtic a Sant Salvador: 56,5 graus de diferència entre els registres extrems
L’estació meteorològica de Sant Salvador de Guardiola, que forma part de la xarxa del Meteocat, compleix 30 anys de recollida de dades
L’estació meteorològica automàtica de Sant Salvador de Guardiola ha complert 30 anys. Es tracta d’un equipament clau per al seguiment del temps i del clima, tant pel municipi com per la comarca del Bages.
Instal·lada l’any 1996, l’estació forma part de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), organisme dependent de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xarxa permet disposar de dades meteorològiques en temps real arreu del territori, contribuint a la predicció, la vigilància de fenòmens meteorològics adversos i l’estudi de l’evolució climàtica.
Al llarg d’aquestes tres dècades, l’estació ha registrat valors meteorològics rellevants que formen part de la memòria climàtica de Sant Salvador de Guardiola i de la comarca. Com a dades més destacades recollides hi ha els 42,9 °C de temperatura màxima absoluta, assolida el 28 de juny de 2019, o els -13,6 °C de temperatura mínima absoluta, registrada el 25 de desembre de 2001. Una diferència de 56,5 graus entre l’una i l’altra.
Com a dia més plujós registrat destaquen els 208,4 mm acumulats en un sol dia, el 10 de juny de 2000. Una data d’infaust record, ja que va ser el dels aiguats que van fer estralls, sobretot, el monestir de Montserrat i a tot l’entorn del massís, al sud del Bages, el nord del Baix Llobregat i l’Anoia. De fet, els danys que va patir especialment el barri de la Farinera de Sant Vicenç de Castellet, que es va veure inundat i on va perdre la vida una veïna, va ser motivat pel desbordament de la riera de Castellet en la seva desembocadura al Llobregat, a causa d’aquesta pluja torrencial acumulada a la capçalera, que se situa a Sant Salvador.
D’altra banda, la ratxa màxima de vent, registrada el 4 de setembre de 2014, va ser de 105,8 km/h.
Aquestes dades posen de manifest la variabilitat climàtica de Sant Salvador de Guardiola, amb episodis de calor intensa a l’estiu, fred rigorós a l’hivern, pluges extraordinàries i episodis de ratxes de vent fortes. Tanmateix, la mitjana de precipitacions i temperatures defineixen el clima propi de l’interior de Catalunya.
L’estació no només ofereix informació d’interès per a la ciutadania, sinó que també és una eina fonamental per a la gestió d’emergències, la planificació agrícola, la prevenció d’incendis forestals i la recerca científica.
