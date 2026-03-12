Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castellbell i el Vilar celebra la Setmana de la Dona amb un èxit de participació dels veïns

Durant els darrers dies s’han programat nombrosos actes com ara un bingo musical, un sopar de dones, i el monòleg "Cómicas degeneradas"

Una de les trobades durant la Setmana de la Dona a Castellbell i el Vilar

Una de les trobades durant la Setmana de la Dona a Castellbell i el Vilar / CATPRESS

Regió7

L’estrena de l’exposició fotogràfica Úniques a l’església de la Bauma amb els retrats de la fotògrafa castellvilarenca Andrea Martínez va arrodonir els actes de la Setmana de la Dona de Castellbell i el Vilar. La jornada del 8 de març es va viure intensament a la Bauma amb el vermut solidari, un concert de versions i la lectura del manifest institucional. Durant els darrers dies s’han programat amb èxit nombrosos actes com ara un bingo musical, un sopar de dones, i el monòleg Cómicas degeneradas al Casino Borràs amb més de 130 entrades venudes.

