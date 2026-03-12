Castellbell i el Vilar celebra la Setmana de la Dona amb un èxit de participació dels veïns
Durant els darrers dies s’han programat nombrosos actes com ara un bingo musical, un sopar de dones, i el monòleg "Cómicas degeneradas"
Regió7
L’estrena de l’exposició fotogràfica Úniques a l’església de la Bauma amb els retrats de la fotògrafa castellvilarenca Andrea Martínez va arrodonir els actes de la Setmana de la Dona de Castellbell i el Vilar. La jornada del 8 de març es va viure intensament a la Bauma amb el vermut solidari, un concert de versions i la lectura del manifest institucional. Durant els darrers dies s’han programat amb èxit nombrosos actes com ara un bingo musical, un sopar de dones, i el monòleg Cómicas degeneradas al Casino Borràs amb més de 130 entrades venudes.
