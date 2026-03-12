Centenars de persones participen en la cinquena edició de la Caminada de la Dona a Súria
La commemoració del 8-M va incloure altres activitats de recuperació de la memòria històrica i diàleg intergeneracional
Regió7
Manresa
El programa d’actes del Dia Internacional de les Dones a Súria va acabar amb la celebració de la 5a Caminada de la Dona, que va registrar una participació de prop de 350 persones. La commemoració del 8-M va incloure altres activitats de recuperació de la memòria històrica i diàleg intergeneracional. La 5a Caminada de la Dona va sortir de la plaça de Sant Joan, amb dos recorreguts per l’entorn del nucli urbà. La inestabilitat meteorològica va condicionar el desenvolupament d’aquesta activitat, que malgrat això va registrar una participació important.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
- A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu