Centenars de persones participen en la cinquena edició de la Caminada de la Dona a Súria

La commemoració del 8-M va incloure altres activitats de recuperació de la memòria històrica i diàleg intergeneracional

Centenars de persones participen en la cinquena edició de la Caminada de la Dona a Súria

Centenars de persones participen en la cinquena edició de la Caminada de la Dona a Súria / AJ. SÚRIA

Regió7

Manresa

El programa d’actes del Dia Internacional de les Dones a Súria va acabar amb la celebració de la 5a Caminada de la Dona, que va registrar una participació de prop de 350 persones. La commemoració del 8-M va incloure altres activitats de recuperació de la memòria històrica i diàleg intergeneracional. La 5a Caminada de la Dona va sortir de la plaça de Sant Joan, amb dos recorreguts per l’entorn del nucli urbà. La inestabilitat meteorològica va condicionar el desenvolupament d’aquesta activitat, que malgrat això va registrar una participació important.

