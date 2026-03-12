Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

Un comptador manipulat obliga a intervenir als Bombers a Callús

Els fets van tenir lloc ahir a la nit en un immoble del carrer de Lluís Dupont

Imatge de recurs d'un camió del Bombers

Imatge de recurs d'un camió del Bombers / ARXIU

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat per un comptador que desprenia olor de cremat a Callús. Segons el cos, l'aparell havia estat manipulat. El succés va tenir lloc ahir, dimecres, a 1/4 d'11 de la nit quan una veïna del carrer de Lluís Dupont va trucar a emergències alertant que sentia una olor de cremat provinent dels comptadors del seu edifici. Els Bombers hi van enviar una dotació que va comprovar que no hi havia foc i van deixar l'estat de l'aparell manipulat en mans de la companyia elèctrica.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
  2. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  3. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  4. La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
  5. Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
  6. Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
  7. Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
  8. A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf

Un comptador manipulat obliga a intervenir als Bombers a Callús

Un comptador manipulat obliga a intervenir als Bombers a Callús

Yolanda Díaz apunta a la prohibició dels acomiadaments entre les mesures del pla anticrisi del Govern

Yolanda Díaz apunta a la prohibició dels acomiadaments entre les mesures del pla anticrisi del Govern

Alerta per una olor química en una claveguera d'Igualada

Alerta per una olor química en una claveguera d'Igualada

Un jutge investiga un pastor evangèlic a Barcelona per agressions sexuals a una menor durant tres anys

Un jutge investiga un pastor evangèlic a Barcelona per agressions sexuals a una menor durant tres anys

Xoca contra un vehicle estacionat a Manresa i dona positiu penal a la prova d'alcoholèmia

Xoca contra un vehicle estacionat a Manresa i dona positiu penal a la prova d'alcoholèmia

L'Ajuntament de Gironella dobla l'oferta de cursos de català per a persones nouvingudes

L'Ajuntament de Gironella dobla l'oferta de cursos de català per a persones nouvingudes

Detingut un multireincident a Barcelona per set robatoris a turistes amb el 'mètode de la taca'

Detingut un multireincident a Barcelona per set robatoris a turistes amb el 'mètode de la taca'
Tracking Pixel Contents