Un comptador manipulat obliga a intervenir als Bombers a Callús
Els fets van tenir lloc ahir a la nit en un immoble del carrer de Lluís Dupont
Manresa
Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat per un comptador que desprenia olor de cremat a Callús. Segons el cos, l'aparell havia estat manipulat. El succés va tenir lloc ahir, dimecres, a 1/4 d'11 de la nit quan una veïna del carrer de Lluís Dupont va trucar a emergències alertant que sentia una olor de cremat provinent dels comptadors del seu edifici. Els Bombers hi van enviar una dotació que va comprovar que no hi havia foc i van deixar l'estat de l'aparell manipulat en mans de la companyia elèctrica.
