Detenen a Puigcerdà un conductor drogat que s'havia escapat després d'encalçar un cotxe policial al peatge de la C-16 a Castellbell
Els Mossos d'Esquadra van acabar trobant el conductor a la Cerdanya i van afegir la desobediència greu a tota la resta
Un conductor va intentar saltar-se el peatge de l'autopista Terrassa - Manresa a Castellbell i el Vilar sortint ràpidament de la barrera darrere del cotxe que tenia al davant. Però amb tanta mala fortuna per a ell, que va acabar envestint-lo. I que a més, es tractava d'un cotxe camuflat dels Mossos d'Esquadra. Ningú va prendre mal, però sí hi van haver danys materials.
Era el dissabte passat, dia 7 de març, prop de les 12 del migdia. Els Mossos d'Esquadra del vehicle no logotipat van sortir i es van identificar com a policies. Van avisar els companys de la secció de trànsit, que, en arribar, van sotmetre al conductor a la prova indiciària de detecció de drogues i va donar positiu per consum de cocaïna i THC. Davant d’aquests fets, els mossos van informar el conductor que quedava denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària, i que el seu vehicle quedava immobilitzat.
Un cop finalitzades les gestions policials, després que els agents abandonessin el lloc, el conductor va forçar el parany d’immobilització i va marxar amb el seu vehicle.
Quan els agents van detectar la fugida, van avisar la resta de patrulles. Hores més tard, una dotació va localitzar el vehicle a l'N-260, al terme municipal de Puigcerdà, i va identificar de nou el conductor, que va tornar a quedar denunciat i amb el cotxe immobilitzat per segona vegada. En aquest cas, se li atribueix un delicte de desobediència greu als agents de l’autoritat.
