La normativa per regular l’explotació comercial del llentiscle i el bruc als boscos catalans entrarà en vigor a finals d’abril
La nova ordre estableix que no es podrà recollir llentiscle o bruc dels boscos catalans amb finalitat comercial sense permís del propietari
La Generalitat de Catalunya té pràcticament a punt la nova regulació per ordenar la recol·lecció comercial de llentiscle i bruc als boscos del país. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat un projecte d’ordre que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat durant el mes d’abril i, a partir d’aquí, al cap de 20 dies entrarà en vigor. Era una norma llargament reivindicada, i que el Govern va dir que tiraria endavant a finals de 2021. De fet, els pagesos de la Catalunya Central van exigir el 2023 que es regulés la recollida del llentiscle o mata de cabrit, però fins ara no serà una realitat.
Aquest projecte d’ordre estableix per primera vegada un marc normatiu específic per a l’aprofitament d’aquestes espècies forestals, cada vegada més demandades en el mercat ornamental i de floristeria. El text reconeix un context de creixement accelerat del mercat de fullatge ornamental. Segons dades incloses en el projecte normatiu, les exportacions de fulles, branques i altres parts de plantes destinades a rams o ornamentació han passat de 1.445 tones l’any 2016 a més de 9.400 tones el 2024. Aquest increment ha provocat una pressió creixent sobre determinades espècies forestals i ha evidenciat la necessitat d’establir un sistema de control administratiu.
Control administratiu mitjançant comunicació prèvia
La nova ordre estableix que la recol·lecció de llentiscle i bruc amb finalitat comercial quedarà subjecta a un règim de comunicació prèvia davant l’administració forestal. Això significa que l’activitat no requerirà una autorització expressa, però sí que els recol·lectors hauran d’informar prèviament de l’activitat i acreditar la disponibilitat del terreny on es durà a terme.
Segons el projecte normatiu, només podran fer aquesta activitat els titulars dels terrenys forestals o les persones que comptin amb la seva autorització. Amb aquesta previsió, el Departament pretén reforçar els drets de la propietat forestal i combatre els episodis de recol·lecció no autoritzada que s’han detectat en diverses zones forestals en els darrers anys, amb autèntics espolis. El sistema també permetrà a l’administració fer un seguiment de l’activitat i garantir que l’explotació dels recursos forestals es faci d’acord amb criteris de sostenibilitat.
Límit per definir l’activitat comercial
La norma defineix també quan una recol·lecció s’ha de considerar comercial. El projecte fixa un llindar de més de cinquanta tiges per persona i dia. A partir d’aquesta quantitat, l’activitat es considera professional o comercial i, per tant, queda subjecta al règim de comunicació prèvia i a les condicions establertes per l’ordre.
L’objectiu és diferenciar clarament entre la recol·lecció ocasional o domèstica i l’explotació amb finalitat econòmica, que és la que pot tenir un impacte significatiu sobre els ecosistemes forestals.
El projecte d’ordre incorpora també criteris tècnics per assegurar que l’extracció de branques o tiges no comprometi la regeneració de les plantes. El Departament remarca que els terrenys forestals compleixen funcions econòmiques, socials i mediambientals alhora, i que qualsevol aprofitament ha de garantir la conservació de la biodiversitat, la capacitat de regeneració dels boscos i el manteniment de les funcions ecològiques dels ecosistemes.
Actualització del règim del boix grèvol
A més de regular el llentiscle i el bruc, amb aquesta ordre es modifica el règim jurídic del boix grèvol, que deixa de ser considerada espècie protegida. La planta porta gairebé 40 anys protegida, cosa que ha afavorit que l’abundància d’individus d’aquesta espècie en aquelles zones del territori aptes per al seu desenvolupament, el seu estat de conservació favorable i la seva inclusió dins de la categoria d’espècies de “preocupació menor” a la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), mostra que actualment ens trobem davant d’un escenari molt diferent i que comporta que ja no estigui justificat continuar mantenint el boix grèvol sota la condició d’espècie protegida a Catalunya, amb les limitacions que implica per poder dur a terme una gestió sostenible pel que fa a l'ecosistema.
Per tant, es pot dur a terme la recol·lecció de material forestal de reproducció (llavors, fruits, parts de plantes) quan l’objectiu sigui amb finalitat científica o per a la reproducció en planter i producció de planta amb finalitat comercial, però segueix estant prohibit el desarrelament de peus de boix grèvol i la recol·lecció o tinença de llavors, fruits, plantes o parts de plantes de boix grèvol amb finalitats ornamentals.
Un sector en creixement
Amb aquesta regulació, la Generalitat vol ordenar un sector econòmic en expansió i reduir l’activitat irregular vinculada a la recol·lecció de plantes ornamentals. És molt habitual que l’aprofitament es realitzi amb finalitat lucrativa i en moltes ocasions sense el permís del titular del terreny; això implica que se’n derivin pràctiques furtives. En molts casos, la recol·lecció d’aquestes plantes es du a terme per part de col·lectius vulnerables i en situació de precarietat laboral.
L’incompliment de la nova regulació no comportarà un règim sancionador propi, sinó que es penalitzarà d’acord amb la legislació forestal vigent. En concret, les infraccions es tramitaran segons la Llei estatal de boscos i la Llei forestal de Catalunya, que preveuen sancions que poden arribar fins al milió d’euros en els casos més greus.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía