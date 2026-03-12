La rumba farà ballar Sant Joan de Vilatorrada aquest dissabte a Cal Gallifa
Joni Canijo y Los Fundamentos, Laura Santos i Javi Cantero seran els encarregats de posar ritme a la jornada
Sant Joan de Vilatorrada acollirà aquest dissabte, 14 de març, el Festival de la Rumba. L’esdeveniment, organitzat per Vilatorrats Grup, tindrà lloc a la Sala Cal Gallifa i començarà a 2/4 de sis de la tarda. La jornada gaudirà de diverses actuacions musicals que s’allargaran fins ben entrada la nit. Les entrades ja es poden adquirir en línia a través d’Entradium i també de manera presencial a Venus Centre d’Estètica.
Els encarregats d’obrir el festival seran els santjoanencs Joni Canijo y Los Fundamentos, que portaran, segons l'entitat organitzadora, un “estil fresc que barreja rumba, pop i rock, amb temes propis i versions amb aquell aire canalla que encén la tarda”.
Tot seguit serà el torn de Laura Santos que, “amb una veu poderosa i plena de sentiment, oferirà un directe intens i carregat de força”. Per cloure la jornada, Javi Cantero, fill del reconegut cantant El Fary i amb més de 20 anys de trajectòria, oferirà una actuació en què fusionarà rumba, flamenc i sons actuals en un “espectacle vibrant”.
Hi haurà servei de bar i venda d'entrepans calents al mateix recinte.
