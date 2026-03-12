Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La rumba farà ballar Sant Joan de Vilatorrada aquest dissabte a Cal Gallifa

Joni Canijo y Los Fundamentos, Laura Santos i Javi Cantero seran els encarregats de posar ritme a la jornada

La Fira de la Rumba i el Flamenc de Sant Joan de Vilatorrada

La Fira de la Rumba i el Flamenc de Sant Joan de Vilatorrada / Arxiu/xiku74_fotos_tieta

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan de Vilatorrada acollirà aquest dissabte, 14 de març, el Festival de la Rumba. L’esdeveniment, organitzat per Vilatorrats Grup, tindrà lloc a la Sala Cal Gallifa i començarà a 2/4 de sis de la tarda. La jornada gaudirà de diverses actuacions musicals que s’allargaran fins ben entrada la nit. Les entrades ja es poden adquirir en línia a través d’Entradium i també de manera presencial a Venus Centre d’Estètica.

Els encarregats d’obrir el festival seran els santjoanencs Joni Canijo y Los Fundamentos, que portaran, segons l'entitat organitzadora, un “estil fresc que barreja rumba, pop i rock, amb temes propis i versions amb aquell aire canalla que encén la tarda”.

Tot seguit serà el torn de Laura Santos que, “amb una veu poderosa i plena de sentiment, oferirà un directe intens i carregat de força”. Per cloure la jornada, Javi Cantero, fill del reconegut cantant El Fary i amb més de 20 anys de trajectòria, oferirà una actuació en què fusionarà rumba, flamenc i sons actuals en un “espectacle vibrant”.

Hi haurà servei de bar i venda d'entrepans calents al mateix recinte.

TEMES

