Sant Fruitós pagarà 422.000 euros a la residència per haver-li negat el canvi de tarifes
Un acord amb la concessionària estalviarà 75.000 euros d’interessos a l’Ajuntament, però haurà de fer front als imports imposats per quatre sentències favorables als recursos presentats per l’Onada
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de compensar amb 422.000 euros a l’Onada, com a concessionària de la residència municipal d’avis El Lledoner, per haver-li impedit actualitzar tarifes durant el govern tripartit format per ERC, el PSC i Junts. L’import és la suma de quatre sentències favorables als recursos presentats per l’Onada contra les successives negatives del ple municipal a la petició de canvi de tarifes entre el 2021 i el 2023, i encara s’hi haurien de sumar 75.000 euros més d’interessos, que la gestora ha acabat condonant amb la voluntat d’acostar posicions amb l’actual govern de Gent fent Poble.
Així ho ha explicat l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, en el ple d’aquest dijous al vespre, en què se sotmetia a votació el pacte extrajudicial a què han arribat totes dues parts per liquidar el deute i girar full sobre aquesta qüestió. L’acord separa els 59.000 euros de multa derivada de l’expedient que en el seu dia es va obrir indegudament a la concessionària per haver impulsat el canvi de tarifes, i que l’Ajuntament li retornarà durant aquest mes d’abril, i els 363.000 restants que marquen les sentències pels imports que la residència hauria d'haver ingressat amb les noves quotes que no es van poder aplicar. En aquest cas, els diners se li abonaran abans del 31 de desembre d’enguany.
L’alcalde assegura que «hem normalitzat unes relacions que s’havien trencat» i, segons diu, l’empresa «entén perfectament» que tot plegat «ho van generar unes persones en concret». Sosté que la condonació de la part corresponent als interessos «és una forma de fer veure a la ciutadania que, amb nosaltres, això no hauria passat». En aquest sentit, retreu l’actitud de l’aleshores alcaldessa, Àdria Mazcuñan, i dels qui en aquell moment eren el secretari i la interventora. Els acusa d’«haver mantingut la idea, per activa i per passiva, que per poder actualitzar les tarifes calia un informe que justifiqués el trencament de l’equilibri econòmic [que hi hagués pèrdues]» i la corresponent autorització per part de l’Ajuntament. Batanés nega aquesta condició en base al pronunciament de les diverses sentències, que han acabat donant la raó a la forma de procedir de l’Onada, i recorda que hi ha una cinquena sentència pendent, que no determinarà cap resolució econòmica perquè se centra únicament en la qüestió de si calia o no aquest informe previ, «i s’entén que es pronunciarà en el mateix sentit que les altres».
«Són uns diners llençats»
Batanés ha explicat que els diners que l’Ajuntament de Sant Fruitós pagarà a l’Onada sortiran del pressupost municipal d’enguany. «Són més de 400.000 euros que tindríem per poder gastar en manteniment, en carrers, o en altres inversions... i, en canvi, hauran de servir per fer front a unes decisions que ja vam advertir que no anirien enlloc i només ens portarien problemes». Insisteix que «són uns diners llençats».
Amb aquest procés de normalització que l'alcalde diu que hi ha en les relacions entre l’Ajuntament i la concessionària de la residència, «l’empresa ja pot actualitzar les tarifes amb normalitat». Explica que ja s’ha fet així en els dos darrers exercicis, «igual que s’havia fet fins que el govern tripartit ho va canviar».
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages