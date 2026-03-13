Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent

Dos dels conductors implicats han estat traslladats d'urgència a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, un en estat menys greu i un altre en estat lleu

Afectació al trànsit de l'accident d'aquest divendres al vespre a Sallent

Afectació al trànsit de l'accident d'aquest divendres al vespre a Sallent

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una topada entre dos turismes i un camió ha deixat un ferit menys greu i un altre de lleu a la C-25, al seu pas per Sallent. L'accident ha tingut lloc quan faltaven cinc minuts per a les 5 d'aquesta tarda, concretament, al punt quilomètric 145 de l'Eix. A conseqüència del xoc, un dels turismes ha acabat bolcat fora de la via. El seu conductor ha estat atès in situ pels professionals del SEM i, posteriorment, ha estat traslladat juntament amb un altre dels conductors implicats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa perquè rebessin l'atenció sanitària necessària.

Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb dues dotacions per a aquesta incidència i cap a les 5.22 h, poc més de vint minuts més tard de rebre l'avís, ja havien retirat els vehicles de la via perquè la circulació tornés a la normalitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents