Cinta Pascual, directora de l'Onada, concessionària de la residència de Sant Fruitós: «Ens vam sentir en una persecució constant»
La directiva i l’alcalde de Sant Fruitós es mostren il·lusionats pel futur i volen deixar enrere el conflicte iniciat el 2020 amb el tripartit format per ERC, el PSC i Junts
L’anunci de l’ampliació i rehabilitació de la residència de Sant Fruitós arriba just després que ahir, durant el ple, s’aprovés el pagament de 422.948 euros en concepte de compensació per haver impedit al centre actualitzar les tarifes durant el govern tripartit format per ERC, el PSC i Junts. Durant la roda de premsa celebrada avui i en què s'ha presentat el projecte, l’alcalde Joan Carles Batanés ha assegurat que «allò és el passat i això és el futur», fent referència al conflicte que s’arrossegava i a la millora de la relació.
Cinta Pascual, directora de l’Onada, s’ha sumat a les paraules del batlle afirmant que l’objectiu és “intentar curar el dolor que va provocar aquella situació”. L’origen del problema es remunta al 2020, quan el municipi bagenc estava governat per un tripartit format per ERC, el PSC i Junts, després que es presentés una moció a Gent fent Poble, partit que posteriorment va guanyar les eleccions del 2023 amb majoria absoluta.
“En aquell moment, el nou govern va criticar tot el que havíem fet”, ha explicat Batanés, afegint que es van interposar diverses demandes que l’Ajuntament va anar perdent. Un dels episodis més polèmics va ser el relacionat amb la residència de gent gran, “un èxit sense precedents gestionat per Gent fent Poble”. El tripartit va negar el canvi de tarifes al centre i ara, després de cinc sentències favorables a l’Onada, el consistori ha aprovat el pagament de 422.948 euros.
Segons l’acord, s’abonaran 59.830 euros en un termini d’un mes, corresponents a les penalitats imposades prèviament per l’Ajuntament. El saldo restant de 344.000 euros, vinculat a les tarifes no percebudes, més els 19.118 euros de devolucions, es farà efectiu abans del 31 de desembre d’aquest any 2026. També s’ha pactat la condonació dels interessos per part de la concessionària, que ascendeixen aproximadament a 55.000 euros.
Batanés ha retret l’actitud de l’aleshores alcaldessa, Àdria Mazcuñan, i dels qui eren el secretari i la interventora: “L’acció va anar en contra dels interessos del consistori, és a dir, dels interessos dels ciutadans. Ara els veïns de Sant Fruitós hauran de treure més de 400.000 euros de la seva butxaca”, ha afirmat.
Per la seva banda, la directora de l’Onada, Cinta Pascual, ha recordat aquells anys com un mal tràngol: “Ens vam sentir sotmesos a una persecució constant”. Pascual ha destacat els 31 anys de serveis de l’empresa i els 45 ajuntaments amb els quals treballen: “Mai ens havia passat res similar”. De fet, l’experiència viscuda a Sant Fruitós ha fet que l’Onada Serveis es plantegi seriosament no tornar a treballar amb consistoris.
“Estàvem segurs que no estàvem fent res malament”, ha assegurat la directora, afegint que, malgrat la situació, mai no van voler enfrontar-se amb cap dels usuaris ni les seves famílies. “Amb aquesta premissa, vaig dir a l’equip que les persones grans no tenien per què passar per això”, ha afegit. Deixant de banda els fets passats, Pascual ha explicat el motiu pel qual no es cobraran els interessos, que ascendeixen a prop de 55.000 euros: “L’equip de govern actual ha estat sempre al nostre costat”. Tot i això, la directora ha reconegut que les sentències favorables “no compensen el mal moral que ens han fet”.
Subscriu-te per seguir llegint
