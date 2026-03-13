Els Bombers atenen un conductor que ha xocat contra un cabirol a Artés
L'accident ha tingut lloc a les 5 del matí, a la BV-4512
Manresa
Un vehicle ha patit un accident aquest divendres al matí a Artés en topar contra un cabirol que creuava la carrereta. El succés ha tingut lloc cap a les 5, al quilòmetre tres de la BV-4512. Segons els Bombers de la Generalitat, el conductor i únic ocupant del vehicle, no ha estat a temps d'esquivar l'animal.
El cos d'emergències ha enviat una dotació fins al lloc dels fets que ha desactivat les bateries del cotxe, per precaució, i ha confirmat que l'únic integrant del vehicle no ha resultat ferit. L'accident no ha afectat la circulació.
