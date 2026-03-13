Una jornada d’Educació a Artés reflexionarà sobre com afavorir la personalització dels aprenentatges

La iniciativa vol incidir en la innovació a les aules inclusives amb la mestra, psicòloga i orientadora educativa Coral Elizondo

La directora de serveis territorials d'Educació, Saray Gómez, presentarà la jornada / ARXIU/QUERALT CASALS

Artés acollirà dijous que ve, 19 de març, la tercera Jornada d’Orientació per a la Inclusió, sota el títol "Innovació a les aules inclusives". Es tracta d’una proposta formativa orientada a reflexionar i aprofundir en el lideratge pedagògic i en la millora de les pràctiques d’aula des d’una mirada inclusiva, amb l’objectiu d’afavorir la personalització dels aprenentatges.

Aquesta tercera jornada dona continuïtat al treball iniciat en edicions anteriors i vol esdevenir un espai de reflexió i d’aprenentatge compartit per avançar cap a una educació més equitativa i transformadora.

La jornada serà presentada per la directora dels serveis territorials d’Educació, Saray Gómez i per la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat, Susana Tarapiella, i anirà a càrrec de Coral Elizondo, mestra, psicòloga i orientadora educativa, una destacada especialista en educació inclusiva amb una àmplia trajectòria en l’acompanyament a centres educatius en processos de transformació i en Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).

La jornada tindrà lloc des de 3/4 de 9 del matí fins a les 2 del migdia a la Sala Dos de Gener d’Artés.

